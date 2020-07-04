شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مؤتمر الهيئة الوطنية لدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الشيوخ بعد قليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق بعد قليل، المؤتمر الصحفي الذى تعقده الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، اليوم السبت، لدعوة الناخبين في داخل وخارج مصر، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ وإعلان الجدول الإجرائي والزمني للانتخابات والقرارات المنظمة لها وفتح باب الترشح.

وشهد مقر انعقاد المؤتمر الصحفى المنعقد بالهيئة العامة للاستعلام تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا حيث ارتدى الحاضرون الكمامات الطبية، واستعمال المواد المطهرة وقياس درجة حرارة الحضور .

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون مجلس الشيوخ، وتعديلات مجموعة قوانين الانتخابات وهي مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات. ويشكل مجلس الشيوخ من (300 عضو)، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، بواقع 100 عضو بالقائمة المغلقة، و100 عضواً بالنظام الفردي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.

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وقسم القانون في المادة الثالثة منه جمهورية مصر العربية إلى (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و(4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، على أن يُخصص لدائرتين منهما (15) مقعداً لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين (35) مقعداً لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون، ويُنتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.

أما عن اختصاص مجلس الشيوخ فقد حددها، أنه يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فى الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، وفى مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وفى معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، وأيضا في مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب. وكذلك ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.