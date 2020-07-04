شكرا لقرائتكم خبر عن انفوجراف .. اعرف الجدول الزمنى لانتخابات أول مجلس شيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات نائب رئيس محكمة النقض، فتح باب طلبات الترشح لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، اعتبارًا من السبت 11 يوليو الجاري، حتى السبت 18 يوليو من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، ماعدا الأخير حتى الثالثة مساء، بمقر المحاكم الابتدائية. وفي الانفوجراف التالي نستعرض التفاصيل.. Advertisements

نواعيد-انتخابات-مجلس-الشيوخ

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