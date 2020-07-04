شكرا لقرائتكم خبر عن دفن الدكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد الأسبق عصر الأحد بمسقط رأسه بالشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد عماد السعيد مدير البنك الأهلي، و نجل شقيق الدكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد الأسبق، أنه من المقرر تشيع جثمان الفقيد عصر غد الأحد بمسقط رأسه بالشرقية، مضيفا في تصريح لـ ”الخليج 365”، أنه سيتم الدفن بمقابر الأسرة في قرية شبرا صورة التابعة لمركز ديرب نجم، و العزاء سيكون محدود نظرا لظروف التي تمر بها البلاد.

توفى اليوم وزير الاقتصاد الأسبق الدكتور مصطفى السعيد عن عمر يناهز ال87 عاما بعد رحلة عطاء طويلة فى خدمة الوطن، ومصطفى كامل السعيد إبراهيم (مواليد 1 يوليو 1933 ديرب نجم، محافظة الشرقية) عمل وزيرا للاقتصاد وأستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، كما شغل عضو سابق فى المجلس الأعلى للسياسات فى الحزب الوطنى الديمقراطى ، وعضو مجلس الشعب عام 1979 عن الدائرة السابعة "مركز شرطة ديرب نجم" عن مقعد الفئات ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب منذ عام 2005.

كان الدكتور مصطفى السعيد من أنصار الاقتصاد الحر ومنح الفرصة للقطاع الخاص، كما كان من مناصرى ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو وكان عدوا واضحا لجماعة الإخوان حيث لم يكن يرى فيهم الا مجرد تجار.

خاض حرباً شرسة مع تجار السوق السوداء عند توليه الوزارة عام 1982 انتهت باستقالته فى يناير 1985.

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حصل السعيد على العديد من الدرجات العلمية منها دبلوم الاقتصاد الرياضى – جامعة القاهرة، دبلوم الاقتصاد التطبيقى – جامعة القاهرة.

وماجستير فى الاقتصاد من جامعة ليدز – إنجلترا ،ودكتوراة فى الاقتصاد من جامعة ليدز - إنجلترا.