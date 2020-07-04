حصاد الوزارات.. الأوقاف تحظر إقامة الموالد والاحتفالات داخل المساجد أو فى محيطها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الوزارات، اليوم السبت، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم: رئيس امتحانات الثانوية العامة يوجه بالدقة فى تقدير ورصد الدرجات بالكنترولات الزراعة: ارتفاع صادرات العنب لـ104 آلاف و124 طنا للأسواق العالمية السكة الحديد: دفعة العربات الروسية الجديدة تصل الإسكندرية نهاية الأسبوع وزير المالية يُصدر قواعد صرف «العلاوة والحافز» للعاملين بالدولة دار الإفتاء: التحرش الجنسى من الكبائر ومرتكبه موعود بعقاب شديد دنيا وآخرة الصحة: 3سيناريوهات لعدد سكان مصر عام 2050.. الوصول لـ 183مليون نسمة إحداها الأوقاف تحظر إقامة الموالد والاحتفالات داخل المساجد أو فى محيطها Advertisements الرى: مصر حريصة على التوصل لاتفاق ملزم حول سد النهضة لأنها قضية وجودية الأوقاف تطلق الدورة الأولى لتدريب الأئمة عن بعد غدا السياحة: 7 فنادق جديدة بمحافظتى جنوب سيناء والبحر الاحمر تتسلم شهادة السلامة البيئة: إنشاء 7 محطات وسيطة و24 مدفن للمخلفات خلال 6 سنوات التضامن: استمرار صرف معاشات يوليو غدا لمن يتقاضون 1000 جنيه فأقل وزير التعليم العالى: جامعة العلمين الدولية تضم 15 كلية على مساحة 141 فدان التعليم تعلن أسماء الطلبة المقبولين بالمدارس اليابانية للعام الدراسى المقبل وزير الإسكان : مشروع تطوير " الصيادين " برأس البر يوفر 250 وحدة سكنية البيئة: 1.7 مليون يورو لدعم العاملين بالنظافة بمستلزمات ضد كورونا.. فيديو

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