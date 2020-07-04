الرى: مصر حريصة على التوصل لاتفاق ملزم حول سد النهضة لأنها قضية وجودية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الرى والموارد المائية، إن هناك بعض النقاط محل خلاف في الجولة الجديدة من مفاوضات سد النهضة، مشددا على أن مصر حريصة على التوصل إلى اتفاق يحفظ حقوق الجميع مائياً دون التأثير على حقوق مصر التاريخية.
وأضاف متحدث الري في مداخلة هاتفية لشبكة سكاي نيوز الإخبارية اليوم السبت: مصر حريصة على التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة، فمياه نهر النيل بالنسبة لمصر هي قضية وجودية.
واستكملت اليوم مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، بحضور المراقبيين الدوليين، الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، وجنوب أفريقيا باعتبارها الرئيس الحالى للاتحاد الأفريقي.
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