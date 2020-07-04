مكافحة المخدرات بالشرقية تضبط 15 كيلو هيروين بحوزة تاجر فى العاشر من رمضان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع العاشر من رمضان، تحت إشراف اللواء معتز توفيق، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، القبض على تاجر مخدرات بحوزتة 15 كيلو هيروين ، وبالعرض على نيابة بلبيس قررت بمعرفة محمد عبد الهادى، وكيل النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات. وردت معلومات سرية لضباط الإدارة العامة للمخدرات فرع العاشر من رمضان، عن قيام " محمد . س . م .ح " 32 سنة مقيم دائرة مركز بلبيس، بالإتجار فى المواد المخدرة على نطاق واسع وخاصة مخدر الهيروين، وحصوله على المواد المخدرة من خلال معارفه من الأعراب بمحافظة الإسماعيلية، وترويجها على عملائه بمدينة بلبيس والعاشر من رمضان، وبعد صحة المعلومات السرية وإذن النيابة العامة، تم التنسيق مع المباحث الجنائية، بمديرية أمن الشرقية وقطاع الأمن العام، وتم القبض عليه بكمين أعد له بدائرة مركز بلبيس، وضبط بحوزته 15 كيلو جرام، وتم التحفظ على السيارة والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

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