شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة تركية: المحسوبية معيار أردوغان الوحيد لاختيار سفير جديد لدى قطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الصحافة التركية عن سبب اختيار وزارة الخارجية بأوامر من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للسفير محمد مصطفى جوسكو، لتولي منصب سفير أنقرة الجديد لدى قطر.

وأكدت أن القرار يفضح نهج المحسوبية والفساد في اختيار المناصب الكبرى بتركيا أردوغان. وأن السفير الجديد هو الشقيق الثالث لكل من رئيس بلدية إسنالار الحالي ونائب رئيس بلدية أدي يامان السابق عن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بزعامة أردوغان.

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وقالت صحيفة «تي 24» التركية، إن سفير أنقرة الجديد لدى قطر، محمد مصطفي جوكسو، الذي جرى تعيينه في منصبه بناء على أوامر مباشرة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قبل زيارته المفاجئة لقطر، هو شقيق رئيس بلدية أسنالار التابعة لمحافظة إسطنبول ونائب رئيس المجلس المحلي بالمدينة عن حزب العدالة والتنمية، محمد توفيق جوكسو.

وأضافت الصحيفة أن الأخ الأكبر محمود توفيق جوكسو، نائب بلدية أدي يامان عن حزب العدالة والتنمية في دورتيه الـ21 و22.

وأوضحت «تي 24»، أن محمد توفيق جوكسو، معروف بعدائه الشهير لرئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، ودائمًا ما يرفض الكثير من المشاريع التي يقترحها الأخير.