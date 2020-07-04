مصر تطرح مناقصة لشراء زيوت نباتية للتسليم في سبتمبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر اليوم السبت إنها تسعى عبر مناقصة عالمية طرحتها لشراء زيت الصويا وزيت دوار الشمس على أن يكون الموعد النهائي لتقديم العروض في المناقصة هو يوم الأربعاء.

وأضافت الهيئة أنها تطلب شراء ما لا يقل عن 30 ألف طن من زيت الصويا وعشرة آلاف طن من زيت دوار الشمس على أن يكون تاريخ التسليم في الفترة بين الأول و20 من سبتمبر أيلول.

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وأشارت الهيئة إلى أن العروض في المناقصة يجب أن تقدم عرضين منفصلين للسعر أحدهما بشروط الدفع لدى الاستلام والآخر بتسهيلات ائتمانية لمدة 180 يوما.