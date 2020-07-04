شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تطرح مناقصة لشراء زيوت نباتية للتسليم في سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر اليوم السبت إنها تسعى عبر مناقصة عالمية طرحتها لشراء زيت الصويا وزيت دوار الشمس على أن يكون الموعد النهائي لتقديم العروض في المناقصة هو يوم الأربعاء.
وأضافت الهيئة أنها تطلب شراء ما لا يقل عن 30 ألف طن من زيت الصويا وعشرة آلاف طن من زيت دوار الشمس على أن يكون تاريخ التسليم في الفترة بين الأول و20 من سبتمبر أيلول.
وأشارت الهيئة إلى أن العروض في المناقصة يجب أن تقدم عرضين منفصلين للسعر أحدهما بشروط الدفع لدى الاستلام والآخر بتسهيلات ائتمانية لمدة 180 يوما.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر تطرح مناقصة لشراء زيوت نباتية للتسليم في سبتمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.