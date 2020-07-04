شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يوجه بالإسراع في عملية إنشاء المخازن الاستراتيجية للتخزين الطبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالإسراع في عملية إنشاء المخازن الاستراتيجية للتخزين الطبي بهدف ضمان توفر احتياطي استراتيجي لتغطية احتياجات الاستهلاك الحالي والمستقبلي من المستلزمات الطبية والدواء سواء من الإنتاج المحلي أو العالمي، لمواجهة أي تداعيات طارئة في هذا الإطار، وذلك بالتوازي مع جهود هيئة الشراء الموحد.

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جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك بحضور اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

صرح بذلك السفير بسام راضى ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.