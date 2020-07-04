شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تحظر إقامة الموالد والاحتفالات داخل المساجد أو فى محيطها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر القطاع الدينى بوزارة الأوقاف عدم السماح بإقامة أية موالد أو خلافه ، أو احتفالات أو نحوها فى المساجد أو فى محيطها ، وفى حالة محاولة إقامة أى مولد بالمخالفة سيتم غلق المسجد كلية وإحالة أى مقصر فى واجبه الوظيفى إلى التحقيق مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن ذلك يأتى نظرا لظروف انتشار فيروس كورورنا ، وحفاظا على الجميع من منطلق تحقيق مقاصد الشرع الحنيف فى الحفاظ على النفس ، ولحين انتهاء مشكلة انتشار هذا الفيروس بإذن الله تعالى.

وقالت الوزارة:"على جميع المديريات والقائمين على شئون المساجد عدم السماح بذلك نهائيا لحين انتهاء فيروس كورونا نهائيا بإذن الله تعالى ".

Advertisements

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرر إنهاء خدمة المدير الإدارى بمسجد الإمام الحسين ومجازاة 2 من أئمة المسجد بخصم شهر من بدل صعود المنبر ومجازاة عاملين من عمال المسجد ومقيم الشعائر به بخصم ثلاثة أيام من راتبهم، وذلك بناء على التحقيق الذى أجرته مديرية أوقاف القاهرة اليوم والمذكرة التى رفعتها بهذا الخصوص.

وكلف وزير الأوقاف، مديرية أوقاف القاهرة بتعقيم المسجد وعمل حرم آمن يحول دون الوصول إلى الضريح أثناء فتح المسجد للصلاة ورفع تقرير فور إنهاء التكليفات .

كما شكل لجنة برئاسة الشيخ صبرى يس رئيس قطاع المديريات وعضوية كل من : المهندس مجدى أبو عيد رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية ، والدكتور نوح العيسوى رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم والشيخ أحمد عبد المنعم مدير عام التفتيش ، والسادة مديرى المديريات كل فى مديريته ، بتطبيق موضوع الحرم الآمن للضريح فى جميع المساجد التى بها أضرحة ، وبما يحول دون قيام بعض المريدين من التمسح بالأيدى حفاظا على سلامة الجميع ، وعلى أن يتم الانتهاء من ذلك فى جميع المساجد التى بها أضرحة قبل نهاية هذا الأسبوع بإذن الله تعالى .