برلمانى ليبى: مبادرة القاهرة لحل الأزمة الليبية قطعت طريق أحلام أردوغان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب الليبى عيسى العريبي إن مبادرة رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح وإعلان القاهرة قطعت الطريق أمام حلم أردوغان للسيطرة على النفط الليبي.
وأكد العريبى فى تصريح صحفى أن إعلان القاهرة جاء دعمًا لمبادرة رئيس مجلس النواب الليبى وتلبية لإرادة الشارع الليبي لإنهاء الانقسام السياسي، مشيرا إلى أن المبادرة أحرجت المجلس الرئاسي الليبى أمام العالم أجمع بأنهم لا يملكون من أمرهم شيء سوى تنفيذ تعليمات المحتل التركي.
وأضاف العريبي، أن تركيا كانت تطمح للحرب من أجل السيطرة على منطقة خليج السدرة الغنية بالنفط، مشيراً إلى أن المسار السياسي الحالي الذي يقوده رئيس مجلس النواب الليبى أنهى هذه الأحلام وأن المبادرة الأن أصبحت أمر واقع بدعم محلي ودولي كبير.
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