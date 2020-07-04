شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى ليبى: مبادرة القاهرة لحل الأزمة الليبية قطعت طريق أحلام أردوغان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب الليبى عيسى العريبي إن مبادرة رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح وإعلان القاهرة قطعت الطريق أمام حلم أردوغان للسيطرة على النفط الليبي.

وأكد العريبى فى تصريح صحفى أن إعلان القاهرة جاء دعمًا لمبادرة رئيس مجلس النواب الليبى وتلبية لإرادة الشارع الليبي لإنهاء الانقسام السياسي، مشيرا إلى أن المبادرة أحرجت المجلس الرئاسي الليبى أمام العالم أجمع بأنهم لا يملكون من أمرهم شيء سوى تنفيذ تعليمات المحتل التركي.

وأضاف العريبي، أن تركيا كانت تطمح للحرب من أجل السيطرة على منطقة خليج السدرة الغنية بالنفط، مشيراً إلى أن المسار السياسي الحالي الذي يقوده رئيس مجلس النواب الليبى أنهى هذه الأحلام وأن المبادرة الأن أصبحت أمر واقع بدعم محلي ودولي كبير.