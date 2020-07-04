شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم ٦ شواطئ وكافيهات بالإسكندرية لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تعليماته لمسؤولي السياحة والمصايف، بتوقيع الغرامة المالية اللازمة وتحرير المحاضر اللازمة على ٦ شواطئ لم يلتزم مستأجروها باتخاذ الإجراءات الكافية للحد من تواجد المواطنين عليها، تنفيذا لقرارات الحكومة بعدم فتح الشواطئ والمتنزهات منعًا للتجمعات وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما أمر «الشريف» بغلق وتشميع كافيه بمنطقة المعمورة الشاطئ لتقديمها الشيشة للرواد، بالمخالفة لقرارات رئيس الوزراء بمنع تقديم الشيشة نهائيا بالكافيهات، إلى جانب تغريم ٢ من الكافيهات بسبب عدم تنفيذ خطة التباعد الاجتماعي وتنفيذ خطة الـ٢٥% من القدرة الاستيعابية لها.

جاء ذلك خلال الحملات التي نفذتها الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بقيادة اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة، ومشاركة كل الجهات المعنية للمرور على المنشآت بمنطقة المعمورة الشاطئ، تنفيذا للتعليمات المشددة التي أصدرها اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بضرورة تكثيف الحملات اليومية على الكافيهات والمقاهي لمتابعة مدى التزامها بالإجراءات الوقائية والاحترازية الصادرة بشأن إعادة التشغيل الجزئي لتلك المنشآت.

تغريم لـ ٦ شواطئ لمخالفتهم قرارات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا فى الإسكندرية