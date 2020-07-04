شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا التنمية المحلية والإسكان يتفقدان مشروعات تنموية وحضارية بدمياط (تفاصيل الزيارة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال زيارتهما اليوم لمحافظة لمحافظة دمياط، ترافقهما الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عددا من المشروعات الخدمية التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة.

بدأت الجولة بتفقد الموقع الخاص بإنشاء المجزر الآلي والمحجر البيطري المقرر تنفيذه على مساحة ١٢ فدان بمنطقة شطا وبتكلفة تقدر بـ١٦٠ مليون جنيه.

وقدمت الدكتور منال عوض شرحاً حول المشروع والذي يعمل على تنفيذ منطقة متكاملة خارج الكتلة السكنية، تتضمن محطة تدوير ومحجر وإنشاء محطة معالجة، ومجزر ذا خدمات متعددة وكذا محطة لتدوير مخلفات «كوكر»، لافتة إلى أن الهدف من إنشاء المجزر هو خدمة وتنمية إنتاج اللحوم ومصنعاتها لتقليل الاستيراد والحفاظ على صحة المواطن من خلال توفير اللحوم الحمراء ذات جودة عالية بأسعار مناسبة، وأشارت المحافظ إلى تميز موقع المشروع لوقوعه بين مينائى دمياط وبورسعيد، حيث من المقرر أن يخدم محافظة دمياط والمحافظات المجاورة.

ومن جانبه، أكد اللواء محمود شعراوي أن إنشاء المجزر المتكامل بمحافظة دمياط يأتى ضمن خطة وزارة التنمية المحلية لتنفيذ مشروع متكامل يهدف إلى تنمية صناعة اللحوم والصناعات التي تترتب عليها وكذا توفير فرص عمل جديدة، مشيدًا بموقعه الاستراتيجى خارج الكتلة السكنية والذى سيخدم محافظة دمياط والمحافظات المجاورة.

اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان و الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بزيارة ميدانية لمشروع توسعات محطة معالجة صرف صحي رأس البر

كما قام الوزيران والمحافظ بتفقد محطة معالجة صرف صحى وصناعى بمنطقة شطا، بطاقة 25 ألف م3/يوم، بنظام المعالجة الثنائية، على مساحة 22 فداناً، بتكلفة تقديرية 481 مليون جنيه، لخدمة 150 ألف نسمة.

وتم التجول بمكونات المحطة الجارى تنفيذها، وكذا المحطة المؤقتة التي تم تنفيذها لاستقبال تصرفات مدينة الأثاث، حيث تم الاستماع إلى شرح من المهندس إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، المنفذة للمشروع، والذى أوضح أن نسبة تنفيذ الأعمال المدنية 75 %، والأعمال الكهروميكانيكية 50 %، وتخدم المحطة 150 ألف نسمة بمناطق (مدينة الأثاث- منطقة شطا 1- منطقة شطا 2- الإسكان الاجتماعي- بعض قرى مركز دمياط).

كما أوضح «خضر» أنه جارٍ توصيل خدمات الصرف الصحى، لـ19 % (177 ألف نسمة) من سكان المناطق الريفية بمحافظة دمياط.

وقال الدكتور عاصم الجزار، إن هناك 60 % (554 ألف نسمة) من سكان المناطق الريفية بمحافظة دمياط يتمتعون بخدمات الصرف الصحي.

اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان و الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بزيارة ميدانية لمشروع توسعات محطة معالجة صرف صحي رأس البر

ثم تفقد الوزيران مشروع توسعات محطة معالجة مياه رأس البر، بطاقة 50/75 ألف م3/يوم، وقال الدكتور عاصم الجزار: «تم تنفيذ مشروع محطة معالجة رأس البر بطاقة 50/75 ألف م3/يوم، معالجة ثنائية بنظام تهوية سطحية بيولوجية، بإجمالى مساحة 63 فداناً، بقرية السنانية، بمحافظة دمياط، لخدمة حوالى 700 ألف نسمة، ويتكون المشروع من مرحلتين، الأولى، بطاقة 50 ألف م3/يوم، على مساحة 48 فداناً لخدمة حوالى 500 ألف نسمة، والثانية (التوسعات) بطاقة 25 ألف م3/يوم، على مساحة 15 فداناً، لخدمة حوالى 200 ألف نسمة».

اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان و الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بزيارة ميدانية لمشروع توسعات محطة معالجة صرف صحي رأس البر

وتفقد الوزيران أيضا مشروع إنشاء سوق حضارية بديلة للباعة الجائلين بشارع 51، برأس البر، ومشروع تطوير شمال وجنوب الصيادين برأس البر.

Advertisements

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن السوق يوفر 192 محلاً للباعة الجائلين، وينفذه صندوق تطوير المناطق العشوائية بالتعاون مع محافظة دمياط، وذلك في إطار خطة الدولة لتنمية الاقتصاد المحلي، حيث يهدف إنشاء السوق إلى المحافظة على الطابع العمراني المميز للمدينة، وإظهارها بشكل حضاري أمام جميع روادها.

وأكد اللواء محمود شعراوى على اهتمام السيد الجمهورية بالقضاء على العشوائيات وتطوير كل المناطق الخطرة وغير الآمنة بالمحافظات لتوفير حياة كريمة لمواطنى تلك المناطق، وأضاف شعراوى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يتابع ملف تطوير العشوائيات بصورة مستمرة مع الحكومة لتوفير أماكن كاملة الخدمات تليق بالمواطن المصرى، حيث تم خلال السنوات الماضية الإنتهاء من بناء آلاف الوحدات السكنية بمشروعات تطوير المناطق غير الآمنة في محافظات دمياط والقاهرة والبحر الأحمر وبورسعيد وجنوب سيناء وغيرها.

وزيرا التنمية المحلية والاسكان ومحافظ دمياط يتفقدون مشروع السوق الحضاري للباعة الجائلين وتطوير شمال وجنوب الصيادين برأس البر

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن مشروع تطوير شمال وجنوب الصيادين، هو أحد المشروعات التي ينفذها صندوق تطوير المناطق العشوائية بالتعاون مع محافظة دمياط، ويوفر المشروع حوالي 250 وحدة سكنية كاملة المرافق (العمارات مكونة من دور أرضي + 4 أدوار متكررة)، كسكن بديل عن العشش الموجودة بالمنطقة، مع توفير إيجارات مؤقتة للمواطنين لحين انتهاء أعمال التطوير.

وزيرا التنمية المحلية والاسكان ومحافظ دمياط يتفقدون مشروع السوق الحضاري للباعة الجائلين وتطوير شمال وجنوب الصيادين برأس البر

وتجول وزيرا التنمية المحلية والاسكان ومحافظ دمياط، بالوحدات السكنية الجارى تنفيذها بمشروع تطوير شمال وجنوب الصيادين، وأشادوا بمستوى تنفيذ الوحدات، وبموقعها المتميز.

وزيرا التنمية المحلية والاسكان ومحافظ دمياط يتفقدون مشروع السوق الحضاري للباعة الجائلين وتطوير شمال وجنوب الصيادين برأس البر