شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي ٤٨ حالة جديدة من مصابي كورونا بمستشفى الصدر في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة في بني سويف، اليوم، عن تعافي ٤٨ حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، وخروجهم من مستشفى الصدر، بقيادة الدكتور إفرام ماجد، وذلك عقب خضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة.

وأشار الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة، إلى متابعة محافظ بني سويف اللحظية لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التي قد تواجه المنظومة أولًا بأول، مؤكدًا على مواصلة الجهود التي تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، وأن المنظومة الصحية لا تدخر جهدًا في الدفع بجهود الدولة في مجابهة تلك الأزمة.

من جانبه، أثنى الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بني سويف على الجهد المشرف الذي تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة في ظل أزمة فيروس كورونا، مُثمنًا دور الطاقم الطبي بالمستشفى وكل مستشفيات المحافظة، حيث يعمل الجميع بتفانٍ وإخلاص، ليضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب المهني والوطني.

وتقدم وكيل وزارة الصحة بالشكر إلى الدكتور أحمد بغدادي، المدير العلاجي بمديرية الصحة، والدكتور محمود حسين، مدير المستشفيات، والدكتور إفرام ماجد، مدير مستشفى الصدر، وأحمد جاد المولى، المدير الإداري بالمستشفى.

تعافي ٤٨ حالة جديدة من فيروس كورونا بمستشفى الصدر بني سويف

تعافي ٤٨ حالة جديدة من فيروس كورونا بمستشفى الصدر بني سويف