شكرا لقرائتكم خبر عن محامي فتاة «التيك توك»: موكلتي قليلة الخبرة نشرت صورها بحثًا عن الشهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد عاطف، محامي منار سامي، المعروفة بـ«فتاة التيك توك»، إن عمر موكلته 21 سنة وهي صغيرة السن، ولم توجه إليها المحكمة تهمة حيازة المخدرات، ولم تضبط بحوزتها مخدرات، وتواجه تُهمًا بالإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنشر فيديوهات خادشة للحياء بقصد ممارسة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور.

وناشد عاطف وسائل الإعلام تحري بالدقة فيما ينشر من معلومات بشأن الاتهامات الموجهة لموكلته منعًا للمساءلة القانونية، مشيرًا إلى أنه قبل القضية بعد أخذ تعهد شفهي منها ومن أسرتها بعدم نشر أي صور لها مرة أخرى، والتأكد من أن الفتاة لم تكن تعرف تبعيات ما تفعله، نظرًا لحداثة سنها وقلة خبرتها، حيث كان نشر الصور بدافع الشهرة وحب التمثيل فقط ولم تتربح من ورائها.

كان قاضي المعارضات بمحكمة كفر شكر قرر تجديد حبس منار «فتاة التيك توك» 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامها بالإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنشر فيديوهات خادشة للحياء والتحريض على الفسق والفجور وضبطها بصحبة شخص يدعى زيكا بحوزته مخدرات، بمنطقة كفر سعد دائرة مركز بنها.