شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير التعليم يتفقد لجان سير النظام والمراقبة بالإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، السبت، سير العمل بلجان النظام والمراقبة واللجنة الإدارية بقطاع الإسكندرية، وذلك للاطمئنان على مدى الالتزام بالتدابير والإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة والتعليمات التي أصدرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بنفس الشأن.

واطمأن حجازي، على إجراءات التباعد الاجتماعي الآمن بمسافات كافية وارتداء الكمامات وقفازات اليد، وذلك منعًا لأية تداعيات محتملة لانتشار فيروس كورونا المستجد وحرصًا على صحة وسلامة زملائنا المعلمين.

وشدّد نائب الوزيرعلى الالتزام بالدقة في عمليات تقدير الدرجات وأعمال رصد ومراجعة أوراق إجابات الطلاب حرصًا على حقوق ومصلحة أبنائنا الطلاب.

وقام نائب الوزير، خلال جولته، بزيارة لجنة النظام والمراقبة بقطاع الإسكندرية ( أ ) بحضور بسيوني محمد عبد الله رئيس اللجنة، كما زار لجنة النظام والمراقبة بقطاع الإسكندرية (ب) بحضور رئيس اللجنة واختُتِمت الجولة بمتابعة اللجنة الإدارية، رافقه خلال الجولة الأستاذ رأفت عبد الله رئيس غرفة العمليات لامتحانات الثانوية العامة بالإسكندرية.

الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم يتفقد العمل في لجان سير النظام والمراقبة بالإسكندرية

الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم يتفقد العمل في لجان سير النظام والمراقبة بالإسكندرية

الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم يتفقد العمل في لجان سير النظام والمراقبة بالإسكندرية