شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان: تشغيل الصوت والضوء بطاقة 25% وتخفيض ٥٠% على التذاكر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الإجراءات الإحترازية والوقائية التي تم تنفيذها في المواقع الأثرية والسياحية والفندقية، ومطارى أسوان الدولى وأبوسمبل السياحية، ومحطة السكك الحديدية الرئيسية، بالإضافة إلى النقل السياحى، وذلك لاستقبال الأفواج السياحية الوافدة سواء من السياحة الدولية أو الداخلية.

وقال «عطية» إن هناك تنسيق كامل مع وزير السياحة والآثار، الدكتور خالد العنانى، لتسخير كافة الامكانيات المتاحة لتنفيذ هذه الإجراءات داخل المزارات الأثرية والمتاحف والمعالم السياحية وحفلات الصوت والضوء بعد قرار مجلس الوزراء بعودة السياحة وحركة الطيران مطلع شهر يوليو الجارى.

وأضاف أنه سيتم التعقيم والتطهير الدورى لهذه المواقع مع مراعاة مسافات التباعد ووضع علامات أرضية لمنع الازدحام والاختلاط.

وكشف محافظ أسوان عن أنه سيتم إعادة تشغيل حفلات الصوت والضوء بمعابد فيلة وإدفو وأبوسمبل السياحية بطاقة استعابية 25% حفاظاً على سلامة المترددين عليها وبتخفيض 50% تشجيعاً للسياحة الداخلية، حيث ستشمل عرض للغة العربية أو اللغة الأكثر عدداً في الإقبال مع توافر أجهزة الترجمة الفورية.

محافظ أسوان يتابع الاجراءات الإحترازية بالمناطق الأثرية

محافظ أسوان يتابع الاجراءات الإحترازية بالمناطق الأثرية

محافظ أسوان يتابع الاجراءات الإحترازية بالمناطق الأثرية

محافظ أسوان يتابع الاجراءات الإحترازية بالمناطق الأثرية

محافظ أسوان يتابع الاجراءات الإحترازية بالمناطق الأثرية