شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكبرة لرفع الإشغالات في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، الحملة المكبرة لإزالة التعديات، ورفع الاشغالات بحي شرق العاصمة، حيث أزيلت جميع الأكشاك الكائنة بالجزيرة الوسطى تقاطع شارعي إبراهيم المغازي، والنبوى المهندس، تمهيدًا لبدء عملية التطوير والتجميل بها.
وكلّف محافظ كفرالشيخ، رئيس المركز والمدينة، برفع كافة الإشغالات والتعديات منها الإعلانات المخالفة، والأكشاك، والمظلات بجميع شوارع العاصمة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وشدد المحافظ على تكثيف حملات النظافة، والتطهير والتعقيم، بجميع الشوارع والميادين، والمنشآت العامة والخاصة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية، حفاظًا على صحة المواطنين وسلامتهم.
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