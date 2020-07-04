شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الدكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد الأسبق والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
توفي الدكتور مصطفى السعيد، وزير الاقتصاد الأسبق، رئيس اللجنة الاقتصادية الأسبق بمجلس الشعب، اليوم السبت، عن عمر ناهز ٨٧ عامًا.
وأوضح أحد أفراد العائلة أنه سيتم تشييع الجثمان، غدًا الأحد، بمسقط رأسه بقرية شبرا صورة، بدائرة مركز ومدينة ديرب نجم بمحافظة الشرقية.
كان «السعيد» قد تولى وزارة الاقتصاد خلال الفترة من 1982 حتى 1985، ونجح عام 1979 في مجلس الشعب عن الدائرة السابعة مركز شرطة ديرب نجم عن مقعد الفئات، ثم تولى رئاسة اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب منذ عام 2005.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
72,711
-
تعافي
19,690
-
وفيات
3,201
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة الدكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد الأسبق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.