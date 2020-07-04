شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الدكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد الأسبق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفي الدكتور مصطفى السعيد، وزير الاقتصاد الأسبق، رئيس اللجنة الاقتصادية الأسبق بمجلس الشعب، اليوم السبت، عن عمر ناهز ٨٧ عامًا.

وأوضح أحد أفراد العائلة أنه سيتم تشييع الجثمان، غدًا الأحد، بمسقط رأسه بقرية شبرا صورة، بدائرة مركز ومدينة ديرب نجم بمحافظة الشرقية.

كان «السعيد» قد تولى وزارة الاقتصاد خلال الفترة من 1982 حتى 1985، ونجح عام 1979 في مجلس الشعب عن الدائرة السابعة مركز شرطة ديرب نجم عن مقعد الفئات، ثم تولى رئاسة اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب منذ عام 2005.