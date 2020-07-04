شكرا لقرائتكم خبر عن التحفظ على أسرة فتاة «التيك توك» منار سامي لـ«تعديهم على حرس محكمة كفر شكر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحفظت أجهزة الأمن بالقليوبية على والد وأشقاء منار سامي «فتاة التيك توك» لاتهامهم بالتعدي على السلطات والتشاجر مع طاقم حراسة وتأمين محكمة كفرشكر خلال نظر جلسة تجديد حبس المتهمة منار اليوم، والتي تقرر خلالها تجديد حبسها في التحريض على الفسق والفيديوهات المخله لمدة 15 يومًا، حيث حاولت والدتها إدخال ابنة المتهم لها لرؤيتها فمنعها الحرس، فوقعت مشاجرة بين الأسرة والضابط المكلف بالحراسة، ما تسبب في حالة من البلبلة بالمحكمة، وتم ضبط أفراد الأسرة وعرضهم على النيابة للتحقيق.

وقالت والدة منار إن الأسرة تخضع للتحقيق في الواقعة بعد اتهام ضابط الحراسة لهم بالتعدي على الأفراد المكلفين بحراسة المتهمة.

وأضافت خلال جلسة تجديد حبس ابنتها منار: «حاولنا إدخال طفلتها البالغة من العمر 3 سنوات لرؤيتها، إلا أن رجال الأمن رفضوا، وحدثت مشادة بين زوجي وابني وبنتي الثانية من ناحية وأحد الضباط، وتم حجزهم الآن وعرضهم على النيابة».

وأشارت والدة منار إلى أنها لم تتمكن خلال الجلسة من رؤية ابنتها عن قرب، مشيرة إلى أن ابنتها ظهرت منهارة وحزينة خلال جلسة العرض.

كان قاضي المعارضات بمحكمة كفر شكر قرر تجديد حبس منار «فتاة التيك توك» 15 يومًا في اتهامها بالإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعى بنشر فيديوهات خادشة للحياء بقصد ممارسة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور وضبطها بصحبة مسجل سلاح وبحوزتهما سلاح أبيض ومخدرات، بمنطقة كفر سعد دائرة مركز بنها، وأمرت النيابة الأسبوع الماضى بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات وتوجيه لها تهمتى التحريض على فسق وحيازة اقراص مخدرة وسلاح أبيض، وتم ترحيلها لمركز كفر شكر.

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