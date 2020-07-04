شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتابع مشروعات تطوير المنصورية والمريوطية وترسا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرص اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على متابعة خطط الرصف والتطوير الجاري تنفيذها بالعديد من قطاعات المحافظة، للوقوف على نسب التنفيذ والتأكد من عدم تأثر نسب تنفيذ المشروعات بأي أحداث جارية.

وتفقد «راشد» أعمال التطوير الجاري تنفيذها بمحور المنصورية للوقوف على نسب التنفيذ على أرض الواقع، إلى جانب العمل على إزالة أي معوقات قد تواجه التنفيذ، مشيرا إلى أنه سيتم إجراء تطوير شامل لمحور المنصورية لكونه أحد الطرق المهمة المؤدية للمناطق الأثرية والسياحية بالمحافظة.

كما تفقد أعمال التطوير الجارى تنفيذها بميدان الرماية وطريق الفيوم بحي الهرم، وتدبيش وتطوير ترعة المريوطية.

وتفقد محافظ الجيزة أيضا شارع ترسا للوقوف على نسب تنفيذ أعمال إزالة العقارات التي تم نزع ملكيتها وتعويض قاطنيها لتنفيذ مشروع توسعة وتطوير محور ترسا ووجه بسرعة إزالة مخلفات إزالة المبانى وخاصة القواعد الخرسانية بالأرض واستكمال مجهودات الإزالة يوميا لاستكمال مخططات التطوير للشارع.

وخلال الجولة، شدد المحافظ على رؤساء الأحياء بالتصدي بكل حزم لكافة صور مخالفات البناء وأشكال التعدي، مشيرا إلى أنه لن يسمح بالتراخي والتهاون في حق الدولة ومواجهة تلك المخالفات دون تراخٍ أو تقصير وإزالة المخالفات حتى سطح الأرض لردع المخالفين.

وتابع «راشد» أعمال رصف وتطوير شارع الشعب بحي العمرانية وذلك بعد توسعته وتنفيذ طبقة الرصف النهائية به كأحد المحاور المرورية البديلة والموازية لشارع الهرم، مشيرا إلى أنه تمت إزالة كافة التعديات الموجودة بالشارع وتوسعته، ما يساهم في تحقيق سيولة مرورية للمنطقة، كما تفقد مناطق حدائق الأهرام وكفر غطاطي وطريق مصر- إسكندرية الصحراوي للوقوف على حالة النظافة.

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اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة يتابع مشروعات تطوير المنصورية والمريوطية وترسا

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة يتابع مشروعات تطوير المنصورية والمريوطية وترسا

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة يتابع مشروعات تطوير المنصورية والمريوطية وترسا