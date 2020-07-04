شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يشيد بمراعاة المسافات الأمنة داخل الأسواق لتقليل الإصابة بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بالتزام متعهدي الأسواق والسويقات ومراعاة كافة الاشتراطات الاحترازية والوقائية، ومنها تنظيم الدخول والخروج من وإلى السويقة، فضلا عن مراعاة المسافات البينية بين البائعين ومنع التكدس والتزاحم، والتأكيد على ارتداء البائعين والمواطنين الكمامة الواقية أثناء التسوق وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وقام رؤساء المراكز بالمرور الميدانى على الأسواق والسويقات المقامة بنطاق كل مركز ومدينة وحى والوحدات المحلية القروية، للتأكد من إلتزام التجار والمواطنين بالإجراءات الاحترازية، وتفريق الباعة والمواطنين غير الملتزمين وفض السوق حرصاً على سلامة الجميع من الإصابة بفيروس كورونا.

وقامت رئاسة مركز ومدينة أبوكبير بالمرور على سوق قرية سنتريس الإسبوعي، للتأكد من إتخاذ الإجراءات الوقائية والإحترازية بالأسواق ومراعاة المسافات بين الباعة المفترشين بالأسواق وارتداء الكمامة الواقية وعدم التزاحم والتكدس بداخل السوق، وبمتابعة الأسواق الموجودة بنطاق حي ثان الزقازيق للتأكد من التزام الباعة والمواطنين من التباعد تبين التزامهم بارتداء الكمامة الواقية والتباعد في المسافات فيما بينهم، للحد من انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد.

فيما قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بتنظيم ومتابعة سوق السبت بأنشاص الرمل، والتأكد من مدى إلتزام المواطنين والبائعين من التباعد وإرتداء الكمامة وعدم التجمعات، وأخذ كافة الإجراءات الإحترازية لمجابهه انتشار فيروس كورونا المستجد، بينما قامت رئاسة مدينة صان الحجر باتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة والتباعد بين التجار بسوق السبت، لمنع الازدحام حرصاً على سلامة الجميع والحد من إنتشار فيروس كورونا.

الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية يشيد بمراعاة المسافات الأمنة داخل الأسواق لتقليل الإصابة بفيروس كورونا

الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية يشيد بمراعاة المسافات الأمنة داخل الأسواق لتقليل الإصابة بفيروس كورونا