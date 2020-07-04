شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح خط لتصنيع بوابات التعقيم الإلكتروني بمدينة الحسنة في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح المهندس أحمد عبدالحليم، نائب رئيس مركز ومدينة الحسنة، يرافقه ممدوح الحديدي، مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، خطًا لتصنيع بوابات تعقيم إلكترونية ضد فيروس كورنا، بمدرسة الشهيد امراحيل الثانوية الصناعية بمدينة الحسنة.

وأكد ممدوح الحديدي على تصنيع أول بوابة تعقيم إلكتروني بالمدرسة من جانب الطلبة وتحت إشراف المعلمين، وذلك طبقًا للمعايير والاشتراطات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية.

وأضاف الحديدي أن البوابة الجديدة تم وضعها على الباب الرئيسي بالمدرسة، وذلك لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد، حيث تقوم بتعقيم وتطهير العاملين بالمدرسة والزائرين.

بدوره، أكد المهندس أحمد عبدالحليم، نائب رئيس مركز ومدينة الحسنة، أن ذلك يأتي في إطار توجهات الدولة بكل قطاعاتها بتطبيق خطة التعايش مع فيروس كورونا ودعم كل الإجراءات الاحترازية لمقاومة عدوى انتشار فيروس كورونا المستجد.

افتتاح خط لتصنيع بوابات التعقيم الالكترونية في سيناء