- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح خط لتصنيع بوابات التعقيم الإلكتروني بمدينة الحسنة في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
افتتح المهندس أحمد عبدالحليم، نائب رئيس مركز ومدينة الحسنة، يرافقه ممدوح الحديدي، مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، خطًا لتصنيع بوابات تعقيم إلكترونية ضد فيروس كورنا، بمدرسة الشهيد امراحيل الثانوية الصناعية بمدينة الحسنة.
وأكد ممدوح الحديدي على تصنيع أول بوابة تعقيم إلكتروني بالمدرسة من جانب الطلبة وتحت إشراف المعلمين، وذلك طبقًا للمعايير والاشتراطات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية.
وأضاف الحديدي أن البوابة الجديدة تم وضعها على الباب الرئيسي بالمدرسة، وذلك لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد، حيث تقوم بتعقيم وتطهير العاملين بالمدرسة والزائرين.
بدوره، أكد المهندس أحمد عبدالحليم، نائب رئيس مركز ومدينة الحسنة، أن ذلك يأتي في إطار توجهات الدولة بكل قطاعاتها بتطبيق خطة التعايش مع فيروس كورونا ودعم كل الإجراءات الاحترازية لمقاومة عدوى انتشار فيروس كورونا المستجد.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
72,711
-
تعافي
19,690
-
وفيات
3,201
كانت هذه تفاصيل خبر افتتاح خط لتصنيع بوابات التعقيم الإلكتروني بمدينة الحسنة في شمال سيناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.