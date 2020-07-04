شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعافيه من كورونا.. استقبال مدير مستشفى السنبلاوين بالزغاريد والشوكولاته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الأطباء وهيئة التمريض والعاملون بمستشفى السنبلاوين العام، السبت، الدكتور ياسر شعيب، مدير المستشفى بالزغاريد والورود بعد خروجه من مستشفى العزل بتمي الأمديد وتعافيه من إصابته بفيروس كورونا وعودته للعمل.

واصطف عدد كبير من أطقم التمريض بالورود على مدخل المستشفى في استقبال المدير، بينما حرص الأطباء على تقديم الشيكولاتة للتعبير عن سعادتهم بتماثله للشفاء وعودته لاستئناف العمل.

وأطلقت بعض العاملات الزغاريد فور دخول «شعيب» للمستشفى وخرج المرضى من الاستقبال للترحيب به.

كان الدكتور ياسر شعيب، أصيب بفيروس كورونا أثناء عمله، وجرى عزله بمستشفى تمي الأمديد يوم 31 مايو الماضي، وخضوعه للعلاج داخل المستشفى وخرج في مقطع فيديو بثه معه أحد أطباء مستشفى العزل لكي يطمئن المواطنين عليه، وقال إنه يعاني من أعراض بسيطة، مؤكدًا أن الاستقبال بالعزل على أعلى مستوى، وأنه بخير ويتلقى العلاج اللازم.