شكرا لقرائتكم خبر عن البقالون: الكمامات لم تصلنا ضمن التموين في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد عدد من البقالين التموينيين بكفر الشيخ، أن الكمامات المقررة على البطاقات التموينية لم تصلهم حتى الآن، مؤكدين أنهم في انتظارها.
وقال المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، السبت، إنها لم ترد حتى الآن للمحافظة، مشيرا إلى أنه تواصل مع مسؤول الشركة بطنطا، وأبلغه بأنها ستصل خلال أيام.
وأضاف حبيب لـ«المصري اليوم» أنه فور ورودها سيتم إدراجها بسيستم البطاقات التموينية وستصرف بواقع كمامتين لكل بطاقة تموينية، وسيدون سعرها بالسيستم بواقع ٨.٥ جنيه، وأنها ستكون من النوع الذي يلبس أكثر من مرة ويتم غسله وتعقيمه.
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