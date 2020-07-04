شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية» تواصل فعاليات المبادرة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرص الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، السبت، على المرور على الوحدة الصحية بكفر شاويش التابعة للإدارة الصحية بفاقوس، لمتابعة تطعيم الأطفال بلقاح سولك، ضمن فعاليات المبادرة القومية للتطعيمات الروتينية ضد مرض شلل الأطفال بمحافظة الشرقية، والتي تستهدف تطعيم الأطفال بداية من عمر ٤ شهور، من مواليد ٠١/ ٠١/ ٢٠١٦ وحتى مواليد ٢٢/ ٠٣/ ٢٠١٨، بمصل السولك.

فعاليات المبادرة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالشرقية

وأوضح وكيل وزارة الصحة، في بيان، أنه يجري استكمال تطعيم هذه المرحلة السنية بعد إدراج وزارة الصحة والسكان التطعيم بالحقن للوقاية من فيروس شلل الأطفال، كأحد التطعيمات الروتينية الإجبارية للأطفال من عمر ٤ شهور، لرفع الحالة المناعية للأطفال أقل من خمس سنوات، ولرفع المناعة بين الأطفال غير المصريين الوافدين، للحفاظ على صحة وسلامة الأطفال بالمحافظة، مشيرًا إلى أن التطعيم عبارة عن حقن «السولك IPV» الذي يحمي الأطفال من ٣ أنواع من فيروس شلل الأطفال، وأنه يختلف عن تطعيم «سابين» الفموي الذي يأخذه الأطفال منذ سنوات، مضيفًا أن توصيات منظمة الصحة العالمية أقرت بإدخال التطعيم بالحقن جنبًا إلى جنب مع التطعيم الفموي ضد شلل الأطفال كفرصة للقضاء على المرض تمامًا بكل فصائله.

فعاليات المبادرة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالشرقية

فعاليات المبادرة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالشرقية

وأكد وكيل الوزارة أنه لا توجد أي أضرار أو آثار جانبية لإعطاء الطفل للحقنة، ولا أي موانع لاستخدامها بخلاف ارتفاع درجة حرارة الطفل، حيث يؤجل التطعيم حتى تنخفض حرارته ويُعطى الحقنة بعدها مثلها مثل باقي التطعيمات الأخرى، مناشدا المواطنين بالمحافظة ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية وإجراءات التباعد وارتداء الكمامات.