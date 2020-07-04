شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة: منظمو الرحلات الأوكرانيين أشادوا بالإجراءات الاحترازية بالفنادق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقت غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون للسياحة بمجموعة من كبرى منظمى الرحلات من دولة أوكرانيا، خلال زيارتهم الحالية لمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء لتفقد الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المطبقة بالمنشآت الفندقية والسياحية الموجودة بالمدينة.

وحضر اللقاء المهندسة إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء، واللواء محمود السوليه رئيس مدينة شرم الشيخ، وجيڤارا جافى رئيس غرفه المنشآت الفندقية بجنوب سيناء، والدكتور أيمن رخا وكيل أول وزارة الصحة والسكان بجنوب سيناء، و إسلام نبيل مدير مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى بجنوب سيناء.

وخلال اللقاء أشاد منظمو الرحلات من أوكرانيا بالإجراءات الاحترازية وبضوابط السلامة الصحية المطبقة على أرض الواقع والتى لمسوها عن قرب خلال زيارتهم لعدد من الفنادق ومراكز الغوص بمدينة شرم الشيخ، والتى من بينها أعمال التطهير والتعقيم التى تتم بصفة مستمرة، والتزام العاملين بارتداء الكمامات طوال ساعات العمل، وتوفير عيادة وطبيب بالفندق.

وقامت غادة شلبى بالرد على جميع تساؤلاتهم واستفساراتهم حول استئناف الحركة السياحية الوافدة الى مصر من الخارج، وعن الاجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التى تطبقها مصر.

وخلال اللقاء اقترح منظمو الرحلات الأوكرانيين عودة تشغيل منطقة ألعاب الأطفال "Kids Area"، وعودة الكيدز انيميشن "Kids Animation" بالفنادق وذلك لتشجيع الآسر الأوكرانية التى لديها أطفال بصورة أكبر على زيارة المحافظات السياحية الساحلية، مؤكدين على تزايد الطلب من قبل المواطنين الاوكرانيين على زيارة مصر، ورغبتهم الشديدة فى الاستمتاع بجوها الساحر وشمسها الدافئة.

وأشارت شلبى الى أهمية ان ينقل السائحين تجربتهم الشخصية مما سيعزز اقبال السائحين على القدوم الى منتجعاتنا الرائعة.

ومن جانبها أشارت المهندسة إيناس سمير الى أن محافظة جنوب سيناء تعمل على توفير كافه سبل الراحة للسائحين ومتابعه تطبيق الاجراءات الاحترازية، واضافت ان منظمى الرحلات والسائحين هم القوى الناعمة التى نعتمد عليها لدعم مجهودات الحكومة المصرية وذلك من خلال ما يقومون بنشره من صور وتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة الخاصة بهم، لافتة الى أن تعليقاتهم باستمتاعهم بزيارة شرم الشيخ من جو رائع وتطبيق الاجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المطبقة فى المحافظات السياحية الساحلية سيشجع السائحين حول العالم للقدوم الى هذه المدينة الساحرة.

وفى سياق متصل التقت غادة شلبى خلال تواجدها بمدينة شرم الشيخ بعدد من السائحين الأوكرانيين الذين اعربوا عن سعادتهم بزيارة مصر، من بينهم زوجان واللذان أشارا الى ان هذه هى المرة الاربعين التى يقومون فيها بزيارة مصر، مؤكدين على انهم حرصوا على زيارتها فى أول فوج سياحى يأتى اليها بعد استئناف الحركة السياحية الوافدة اليها للاستمتاع بالأماكن السياحية الموجودة بها، والاستمتاع بالطبيعة الخلابة، مؤكدين على انهم سينقلون ما شاهدوه من تطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية بمصر عند عودتهم لبلدهم.

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