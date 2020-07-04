شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء حرم آمن حول ضريح الحسين لمنع التزاحم داخل المسجد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت مديرية أوقاف القاهرة من عمل حرم آمن يحول دون الوصول إلى ضريح الحسين في مسجد الحسين بالقاهرة، أثناء فتح المسجد للصلاة، تنفيذا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.



حرم آمن حول ضريح الحسين



حرم آمن حول ضريح الحسين



حرم آمن حول ضريح الحسين



حرم آمن حول ضريح الحسين

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حرم آمن حول ضريح الحسين

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرر إنهاء خدمة المدير الإدارى بمسجد الإمام الحسين ومجازاة 2 من أئمة المسجد بخصم شهر من بدل صعود المنبر ومجازاة عاملين من عمال المسجد ومقيم الشعائر به بخصم ثلاثة أيام من راتبهم، وذلك بناء على التحقيق الذى أجرته مديرية أوقاف القاهرة اليوم والمذكرة التى رفعتها بهذا الخصوص.

وكلف وزير الأوقاف، مديرية أوقاف القاهرة بتعقيم المسجد وعمل حرم آمن يحول دون الوصول إلى الضريح أثناء فتح المسجد للصلاة ورفع تقرير فور إنهاء التكليفات .

كما شكل لجنة برئاسة الشيخ صبرى يس رئيس قطاع المديريات وعضوية كل من : المهندس مجدى أبو عيد رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية ، والدكتور نوح العيسوى رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم والشيخ أحمد عبد المنعم مدير عام التفتيش ، والسادة مديرى المديريات كل فى مديريته ، بتطبيق موضوع الحرم الآمن للضريح فى جميع المساجد التى بها أضرحة ، وبما يحول دون قيام بعض المريدين من التمسح بالأيدى حفاظا على سلامة الجميع ، وعلى أن يتم الانتهاء من ذلك فى جميع المساجد التى بها أضرحة قبل نهاية هذا الأسبوع بإذن الله تعالى .