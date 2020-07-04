شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بـ"الرى": بدء الجلسة الثانية من مفاوضات سد النهضة الإثيوبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال مصدر مسئول بوزارة الموارد المائية والري، إن الجلسة الثانية من مفاوضات سد النهضة الإثيوبي بدأت الساعة الثانية ظهرا اليوم بتوقيت القاهرة عبر تقنية الفيديو كونفراس.

وأوضح المصدر، أن الجلسات من المقرر أن تستمر لمدة أسبوعين وسوف تناقش وضع اتفاقية فنية ملزمة لسنوات الملء وتراعي الجفاف والجفاف الممتد وتضع قواعد التشغيل، وهي النقاط الخلافية العالقة من الاجتماع الماضي، الذي دعت إليه السودان.

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وتجري المفاوضات الحالية برعاية جنوب أفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الافريقى وبحضور المراقبين من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وجنوب افريقيا وممثلى مكتب الاتحاد الافريقي ومفوضية الاتحاد الافريقى، والخبراء القانونين من مكتب الاتحاد الافريقى.

وكانت المفاوضات قد بدأت أمس وتأتي في إطار إجتماع القمة الإفريقية المصغرة التي عُقدت برعاية الإتحاد الإفريقى يوم 26 يونيو بحضور رئيس الجمهورية وبرئاسة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد، وبحضور كلٍ من أعضاء مكتب الاتحاد الافريقى من كينيا - مالي - الكونغو الديمقراطية، وبمشاركة عبد الله حمدوك رئيس وزراء السودان، والسيد آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا.

واستعرضت كلا من مصر والسودان وإثيوبيا امس موقفها بخصوص مفاوضات سد النهضة والتي أظهرت انه لا زالت هناك خلافات جوهرية على المستويين الفني والقانونى بين الدول الثلاث، وتم الإتفاق على استكمال النقاشات اليوم بنفس الآلية بحضور المراقبين والخبراء.