شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبد العزيز ناعيا الدكتور مصطفى السعيد: رحمه الله والد عمرو جارى وصديق العمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى، خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة السابق، أسرة الراحل الدكتور مصطفى السعيد، وزير الاقتصاد الأسبق، ورئيس اللجنة الاقتصادية الأسبق بمجلس الشعب، الذى توفى اليوم.

وكتب خالد عبد العزيز، عبر حسابه بموقع تويتر:"رحم الله الأستاذ الدكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد الأسبق وعضو مجلس الشعب ووالد عمرو جارى وصديق العمر والإخوة أيمن ومعتز والسعيد".



خالد عبد العزيز

وتوفى منذ قليل الدكتور مصطفى السعيد، وزير الاقتصاد الأسبق، ورئيس اللجنة الاقتصادية الأسبق بمجلس الشعب، وستشيع جنازته بمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية.

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والدكتور مصطفى من مواليد 1 يوليو 1933 بمركز ديرب نجم بالشرقية، وتولى وزارة الاقتصاد خلال الفترة من 1982 وحتى 1985، ونجح عام 1979 بعضوية مجلس الشعب عن الدائرة السابعة "مركز شرطة ديرب نجم" عن مقعد الفئات، ثم تولى رئاسة اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب منذ عام 2005.

وحصل الراحل على جائزة الدولة التشجيعية من المجلس الأعلى للثقافة في عام 1980.