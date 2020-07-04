محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ المقرر إجراؤها أغسطس المقبل.
وقال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن قبول طلبات الترشح لخوض انتخابات مجلس الشيوخ اعتبارًا من السبت 11 يوليو الجاري، حتى السبت 18 يوليو من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً ماعدا الأخير حتى الثالثة مساء، بمقر المحاكم الابتدائية.
ولمعرفة المواعيد المحددة لانتخابات "الشيوخ" بما فيها من مواعيد التصويت والدعاية الانتخابية والصمت الانتخابي وفصل مجلس القضاء الإداري في تظلمات المتقدمين بطلبات الترشح، طالع الجدول التالي:
كانت هذه تفاصيل خبر مواعيد التظلمات والدعاية.. ننشر الجدول الزمني لانتخابات "الشيوخ" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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