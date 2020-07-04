تأجيل إعادة محاكمة 3 متهمين في أحداث مسجد الفتح لـ 8 أغسطس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أجلت محكمة جنايات الجيزة، الدائرة 2 إرهاب، المستشار معتز خفاجي، المنعقدة بطرة، اليوم السبت، إعادة محاكمة 3 متهمين بأحداث "عنف مسجد الفتح"، لجلسة 8 أغسطس المقبل.

كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام2013.