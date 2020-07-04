ضبط المتهمين بسرقة شخص بالإكراه في الأزبكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:
ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على المتهمين بسرقة شخص بالإكراه في منطقة الأزبكية.
تبلغ للمقدم محمد رضا، رئيس مباحث قسم شرطة الأزبكية، من أحد الأشخاص، بتعرفه على فتاتين حال تواجده بمنطقة ميدان رمسيس بدائرة القسم، وأثناء تواجده صحبتهما بمنطقة "كوبرى مهمشة" فوجئ بشخصين قاما بتهديده بسلاح أبيض "سكين" كان بحوزة أحدهما، وإستوليا منه على هاتفه المحمول، ومبلغ مالى كرهاً عنه، ولاذوا بالفرار.
وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمد يوسف، مدير المباحث الجنائية، للقبض على المتهمين.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تحت إشراف العميد محمد شرقاوي، رئيس مباحث قطاع الغرب، تبين أن وراء إرتكاب الواقعة عاطلَين، سيدتين لهم معلومات جنائية.
عقب تقنين الإجراءات تمكن الرائدان أحمد ياسر وعمرو صلاح، معاونا المباحث، من ضبطهم بأحد الأكمنة المعدة لهم عدا "أحد العاطلين"، وبحوزتهم كافة المسروقات المستولى عليها، وسلاح أبيض سكين المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهتهم أمام اللواء باسم الشعراوي، مدير قطاع الغرب، إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الهارب.
تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله الرائد كريم فؤاد، معاون الضبط، إلى النيابة العامة.
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