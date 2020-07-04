ضبط المتهمين بسرقة شخص بالإكراه في الأزبكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على المتهمين بسرقة شخص بالإكراه في منطقة الأزبكية.

تبلغ للمقدم محمد رضا، رئيس مباحث قسم شرطة الأزبكية، من أحد الأشخاص، بتعرفه على فتاتين حال تواجده بمنطقة ميدان رمسيس بدائرة القسم، وأثناء تواجده صحبتهما بمنطقة "كوبرى مهمشة" فوجئ بشخصين قاما بتهديده بسلاح أبيض "سكين" كان بحوزة أحدهما، وإستوليا منه على هاتفه المحمول، ومبلغ مالى كرهاً عنه، ولاذوا بالفرار.

وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمد يوسف، مدير المباحث الجنائية، للقبض على المتهمين.

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وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تحت إشراف العميد محمد شرقاوي، رئيس مباحث قطاع الغرب، تبين أن وراء إرتكاب الواقعة عاطلَين، سيدتين لهم معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات تمكن الرائدان أحمد ياسر وعمرو صلاح، معاونا المباحث، من ضبطهم بأحد الأكمنة المعدة لهم عدا "أحد العاطلين"، وبحوزتهم كافة المسروقات المستولى عليها، وسلاح أبيض سكين المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهتهم أمام اللواء باسم الشعراوي، مدير قطاع الغرب، إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الهارب.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله الرائد كريم فؤاد، معاون الضبط، إلى النيابة العامة.