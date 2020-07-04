الداخلية تنعش خزينة الدولة بأكثر من 14 مليار جنيه قيمة قضايا خلال شهر



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي و علاء عمران:

حصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، 179 مليون جنيه قيمة مخالفة كهرباء و13 مليار و997 مليون جنيه قيمة قضايا تهرب ضريبى وأموال عامة بمختلف المحافظات على مدار شهر.

وشملت القضايا: ضبط 294765 حالة فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (179333759– مائة تسعة وسبعون مليوناًوثلاثمائة ثلاثة وثلاثون ألفاًوسبعمائة تسعة وخمسون جنيهاً).

كما ضبط (5988) قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة أبرزها الآتى:(962) قضية ضرائب عامة، كشف (508) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (311) قضية فى مجال الجمارك، (59) قضية فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، (905) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، (834) قضية تحرى مدين ولجان فحص.

كما تم ضبط (39) قضية فى مجال "الإتجار بالنقد الأجنبى- تحويلات مالية غير مشروعة- توظيف أموال- تهريب جمركى بضائع"، (6) قضايا فى مجال "إختلاس المال العاموالإستيلاء عليه"، (17) قضية "إحتيال مصرفى- إحتيال عبر الإنترنت- إستغلال نفوذ حقيقى- غسل أموال – كسب غير مشروع" بقيمة بلغت (13997731632- ثلاثة عشر مليار وتسعمائة وسبعة وتسعون مليوناً وسبعمائة واحد وثلاثون وستمائة وإثنان وثلاثون جنيهاً مصرياً وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.