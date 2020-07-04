المقاولون العرب تنتهي من العمل بمستشفى كايونجا بأوغندا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس محسن صلاح رئيس شركة المقاولون العرب، انتهاء العمل وتسليم مشروع إعادة تأهيل مستشفى كايونجا بدولة أوغندا بتكلفة حوالي ١٦.٧ مليون دولار وتصل طاقته الاستيعابية بعد التوسعات الجديدة إلى ٣٠٠ سرير بعد أن كانت ١٠٠ سرير.

وأضاف صلاح في بيان اليوم، أن الأعمال شملت تنفيذ عدداً من الإنشاءات وهي المبني الرئيسي بمسطح ٥٥٠٠ م٢ ويحوي العيادات الخارجية ومكاتب إدارية وأقسام للمعامل والأشعة وصيدليات وبنك الدم ومبنى جديد لأقسام المرضى على مسطح ٢١٠٠ م٢ وعدد ٨ مباني جديدة لسكن الأطباء وطاقم العمل بالمستشفى ومبنى للمولدات والمحولات وعدد ٢ مبنى مطبخ خارجي ومبان خدمية ملحقة بالمستشفى بالإضافة إلى أعمال الموقع العام من طرق جديدة وأعمال زراعة وتشجير وشبكات المياه والصرف والكهرباء.

وأكد صلاح أن الشركة قامت كذلك بإعادة تأهيل عدد ٦مباني قائمة علاجية وإدارية وعدد ٢٥ مبنى لسكن الأطباء والعاملين، مشيراً إلى أن الأعمال تم تنفيذها بجودة عالية نالت إعجاب المسؤولين الأوغنديين.

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وأشار كذلك إلى أن قطاع أفريقيا يواصل العمل بالمشروعات المختلفة فى ظل الإجراءات الوقائيــة المتبعة للحفاظ على صحة العاملين.

أوضح المهندس إبراهيم مبروك رئيس قطاع افريقيا أن المقاولون العرب كانت قد إنتهت العام الماضي من تنفيذ مستشفى مولاجو بدولة أوغندا وتقوم حالياً بتنفيذ أعمال طرق تشمل طريق ماساكا بوكاكاتا بطول ٤١ كم وبتكلفة ٤٥ مليون دولار و طريق باليسا كامنكولي لوط ٢ بطول ٤٤ كم بتكلفة ٦١ مليون دولار وطريق ترينى باليسا كومي لوط ١ بطول ٦٧ كم وبتكلفة ٨١ مليون دولار.

والجدير بالذكر أن المقاولون العرب قد تم منحها شهادة أفضل شركة مقاولات بأوغندا لعامي ٢٠١٨ و ٢٠١٩ نظراً لجودة أعمالها وتسليم مشروعاتها طبقاً للبرامج الزمنية المقررة أو قبلها.