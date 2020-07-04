بالتفاصيل والشروط.. الإعلان عن قبول دفعة جديدة بالكليات والمعاهد العسكرية وخريجي الجامعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

صدق الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، اليوم السبت، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية من حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة وحملة الشهادات الثانوية الصناعية وما يعادلها, ومن خريجي الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة لصالح الكلية الحربية، للعمل (ضباط محاربين) ولصالح الكلية البحرية (ضباط بحريين).

جاء ذلك خلال إعلان اللواء أشرف سالم زاهر، مدير الكلية الحربية مدير مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية، والذى أشار فيه إلى الشروط الخاصة للقبول، وهي كالآتي:

الكلية الحربية

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة بقسميها العلمي والأدبي, وأن لا تزيد السن فى 1/ 11/ 2020 على 21 سنة, وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 70% فأكثر.

الكلية البحرية

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي شعبتي (الرياضيات- العلوم)، وكذلك الحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمي، وأن لات زيد السن في 1/ 11/ 2020 على 21 سنة, وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 70% فأكثر, وأن يجيد الطالب (السباحة).

الكلية الجوية

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة بقسميها العلمي والأدبي, وأن لا تزيد السن في 1/ 11/ 2020 على 21 سنة, وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 65% فأكثر.

الكلية الفنية العسكرية

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي (شعبة الرياضيات) فقط، وكذلك الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية (علمي) والشهادات المعادلة من القسم العلمي, وألا تزيد السن في 1/ 11/ 2020 على 21 سنة، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 92% فأكثر.

كلية الدفاع الجوي

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي (شعبة الرياضيات) فقط، وكذلك الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمي، بشرط أن يكون الطالب قد تحصل في مادتي الفيزياء والرياضيات على 70% فأكثر، وأن لا تزيد السن في 1/ 11/ 2020 على 21 سنة, وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 85% فأكثر.

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كلية الطب للقوات المسلحة

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي (شعبة العلوم فقط)، وكذلك تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمي, وأن لا تزيد السن في 1/ 11/ 2020 على 21 سنة, وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 97% فأكثر.

المعهد الفني للقوات المسلحة

يقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى شعبة (الرياضيات- العلوم)، والحاصلين على الثانوية الأزهرية القسم العلمي، ويقبل الحاصلين على شهادات الثانوية الصناعية نظام (ثلاث- خمس) سنوات، من المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم أو التعليم المزدوج التابع لوزارة الإنتاج الحربي فقط أو معهد الدنبسكو؛ بشرط أن تكون التخصصات (الميكانيكا– الكهرباء) فقط, ويقبل الحاصلين على شهادة الكلية التكنولوجية المتوسطة التابعة للمجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام فقط, وطبقًا للشروط والتخصصات والشُّعب التي تُقبل بالمعهد, كما يقبل الطلبة الحاصلين على شهادات أعلى من الشهادات المذكورة في المجالين (الهندسى والتكنولوجي)، بشرط أن لا تزيد السن في 1/ 11/ 2020 على 21 سنة، بالنسبة إلىا لحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية والصناعية بنظام ثلاث سنوات, وأن لا تزيد السن في 1/ 11/ 2020 على 22 سنة بالنسبة للحاصلين على الثانوية الصناعية نظام السنوات الخمس والطلبة الحاصلين على الكلية التكنولوجية المتوسطة من المجمع التكنولوجى المتكامل بالسلام فقط، وأن لا تزيد السن على 23 سنة، للطلبة المقيدين في الدراسات الأعلى, وأن تكون النسبة المئوية لمجموع الحاصلين على الثانوية العامة 60% فأكثر, والثانوية الصناعية 75% فأكثر.

الشروط الخاصة والتخصصات المطلوبة من حملة المؤهلات العليا كالآتي:

الكلية الحربية

تقبل التخصصات الآتية: تربية رياضية/ تجارة/ حقوق/ زراعة، لغات ( إنجليزي/ عبري/ روسي/ فرنسي/ صيني), علوم (جميع التخصصات), حاسبات وتكنولوجيا المعلومات، ألسن (جميع التخصصات)، لغات وترجمة (جميع التخصصات)، اقتصاد وعلوم سياسية، الإعلام والصحافة، الآداب ( إعلام- علم نفس)، بشرط أن يكون الطالب حاصلًا على تقدير جيد فأعلى، وأن لا تزيد السن في 1/11/2020 على 24 سنة، وأن يكون الطالب حاصلاً على المؤهل الجامعي في عام 2020 أو عام 2019 فقط، وتكون مدة الدراسة بالكلية الحربية عامَين ميلاديين.

الكلية البحرية

تقبل تخصصات الهندسة (هندسة الحاسبات/ هندسة كهرباء قوى/ هندسة ميكانيكا قوى/ هندسة الاتصالات والإلكترونيات/ هندسة ميكاترونيك/ هندسة بحرية "بناء سفن"/ تخصصات الهندسة التطبيقية "تقنية النانو"، ولا يتم قبول خريجي الأكاديميات والمعاهد الخاصة باستثناء تخصص "هندسة بحرية وبناء سفن" فقط من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وذلك بعد اعتماد الشهادة من المجلس الأعلى للجامعات، بشرط أن يكون الطالب حاصلاً على تقدير مقبول فأعلى، وأن لا تزيد السن في 1/11/2020 على 25 سنة.

تخصصات العلوم (علوم فلك/ علوم أرصاد جوية/ علوم فضاء/ علوم فيزياء/ علوم رياضيات/ علوم حاسبات/ علوم كيمياء/ علوم بحار)، تخصصات التربية ( فيزياء/ كيمياء/ رياضيات)، بالإضافة إلى كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، بشرط أن يكون الطالب حاصلًا على تقدير جيد فأعلى، وأن لا تزيد السن في 1/11/2020 على 24 سنة، وتكون مدة الدراسة بالكلية البحرية عامَين ميلاديين.

وسيتم فتح باب سحب الملفات من المكتب الرئيسي بالكلية الحربية بمصر الجديدة (فقط) اعتبارًا من يوم السبت 18/7/2020.