"منظومة الشكاوى" تكشف عن استغاثات المواطنين الطبية بجميع المحافظات خلال شهر يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

قال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إن المنظومة حريصة كل الحرص على تنفيذ تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالمساعدة في تلقي بلاغات المواطنين واستفساراتهم حول فيروس كورونا المستجد، بالتنسيق مع مسؤولي وزارة الصحة، ووزارة التعليم العالي، وأهمية التنسيق بين غرفة العمليات المركزية بوزارة الصحة، وغرف العمليات بالمحافظات والمستشفيات الجامعية؛ بما يُسهم في سرعة التواصل مع المواطنين وخدمة المرضى، والرد على كل الاستفسارات، وكذا توجيهه بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وإعطاء الأولوية للشكاوى المرتبطة بالنواحي الطبية وصحة المواطن.

جاء ذلك خلال تلقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً، اليوم السبت، من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، تابع من خلاله الجهود التي قامت بها المنظومة في التعامل مع شكاوى واستغاثات المواطنين الطبية من جميع محافظات الجمهورية خلال شهر يونيو2020، مشيدًا بالتنسيق الذي يتم بين مسؤولي منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، ومسؤولي وزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي، لخدمة المواطنين المصابين بفيروس كورونا؛ وهو ما أدى إلى تراجع حدة الشكاوى، موجهًا الشكر، في الوقت نفسه، إلى جموع الأطقم الطبية التي تبذل قصارى جهدها لتقديم الخدمات الطبية لأهالينا المصابين في ظل هذه الجائحة التي تصيب دول العالم المختلفة.

وسلطت منظومة الشكاوى الحكومية الضوء على أمثلة الحالات التي تم التعامل معها خلال الشهر؛ وفي مقدمتها استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة القاهرة تعرضت أسرة شقيقه المكونة من خمسة أفراد إلى انفجار أنبوبة بوتاجاز؛ مما أدى إلى إصابتهم بحروق متفاوتة الدرجة ما بين 80 -90% في جميع أنحاء الجسم، وتدهور شديد في مستوى الوعى وخلل في العلامات الحيوية ويحتاجون جميعهم إلى رعاية مركزة تخصص حروق، وموجودين بطوارئ قصر العيني، فتم توفير عدد 2 سرير رعاية حروق، وسريرَين رعاية لحالة، ونقل الحالات للمستشفيات وتسكينها جميعاً وتقديم الخدمات العلاجية والطبية لاستقرار حالتهم الصحية.

وتم استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة القاهرة تعاني زوجته، عمرها 46 عامًا، قيئًا مستمرًّا وارتفاعًا في نسبة الصفراء بالدم وتحتاج إلى إجراء منظار بالقناة المرارية بصفة عاجلة بالإضافة إلى الاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا، فتم نقل وحجز المريضة بمستشفى معهد الكبد للعزل وإجراء التدخل الجراحي (منظار القناة المرارية) وتقديم الخدمات العلاجية طبقًا لبروتوكول العلاج لاستقرار الحالة الصحية.

وتم استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة القاهرة تعاني نجلته، عمرها سنة ونصف السنة، نزيفًا بالمخ وكسرًا بقاع الجمجمة وكسورًا متعددة في الضلوع نتيجة السقوط من علو، وفقدان الوعي وخلل في العلامات الحيوية لأعضاء الجسم، وتحتاج إلى تدخل جراحي عاجل لوقف النزيف، فتم التنسيق مع الدكتور أيمن صالح، مدير عام المستشفيات بجامعة عين شمس، والدكتور طارق يوسف مدير طوارئ مستشفى الدمرداش، وهيئة الإسعاف لنقل وحجز الطفلة وعمل الفحوصات والتحاليل اللازمة لعمل التدخل الجراحي، لوقف النزيف وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة لاستقرار الحالة الصحية.

وتم استقبال استغاثة من مواطنة بمحافظة الشرقية يعاني والدها، عمره 59 عاماً، من الإصابة بفيروس كورونا المستجد بعد التأكد من إيجابية المسحة والتحاليل والفحوصات الطبية بالإضافة إلى وجود أمراض مزمنة ( سكر- وقلب ) وكان قد قام بإجراء تدخل جراحي بالقلب (تغيير صمام ميترالي) وهو موجود بالعزل المنزلي وبعد زيادة حدة الأعراض تم نقل وحجز المريض بمستشفى بلبيس المركزي، وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لاستقرار حالته الصحية.

واستقبلت المنظومة استغاثة من مواطن بمحافظة أسوان يعاني شقيقه، عمره 45 عاماً، من كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ وتدهور بدرجة الوعى وقصور بوظائف الكلى والكبد وخلل في العلامات الحيوية لأعضاء الجسم إثر حادث سير، فتم نقل وحجز المريض بمستشفى أسوان الجامعي بالرعاية المركزة، وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لاستقرار الحالة الصحية.

واستقبلت المنظومة استغاثة من مواطن بمحافظة الأقصر يعاني شقيقه، عمره 34 عاماً، أعراض اشتباه إصابته بمرض فيروس كورونا وهو متواجد بالمنزل ويحتاج نقله إلى مستشفى حكومي للكشف وعمل الفحوصات الطبية. فتم التنسيق مع الدكتور محمد الرملي، مدير مستشفى حميات الأقصر، وهيئة الإسعاف لنقله وحجزه وعمل الفحوصات والتحاليل التي أوضحت إيجابية الإصابة بفيروس كورونا، وتم تنفيذ بروتوكول العلاج، وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لاستقرار الحالة الصحية.

ولفت تقرير الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، إلى أنه تم استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة المنيا يعاني والده، عمره 71 عاماً، الإصابة بفيروس كورونا المستجد بعد التأكد من إيجابية التحاليل والفحوصات الطبية، وانخفاض حاد في مستوى نسبة تشبع هيموجلوبين الدم بالأكسجين، وارتفاع بدرجة الحرارة، والتهاب رئوي حاد،. فتم نقل وحجز المريض بوحدة الرعاية المركزة بمستشفى مطاي المركزي للعزل، وتنفيذ بروتوكول العلاج وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لاستقرار الحالة الصحية.

واستقبلت المنظومة استغاثة من مواطن بمحافظة المنوفية، يعاني شقيقه، عمره 55 عاماً، سرطانًا بالرئة ومصابًا بفيروس كورونا المستجد، بعد التأكد من التحاليل والفحوصات الطبية ومتواجد بالمنزل، تم نقل وحجز المريض بالرعاية المركزة المجهزة بجهاز تنفس صناعي بمستشفى شبين الكوم التعليمى، وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة لاستقرار الحالة الصحية.

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وتم استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة القليوبية يُعاني شقيقه، عمره 38 عاماً، من إصابته بفيروس كورونا المستجد وتم التأكد من إيجابية التحاليل والمسحة الطبية بمستشفى شبرا العام، وهو موجود بالعزل المنزلي وبالمتابعة للحالة تبين زيادة حدة الأعراض ويحتاج نقله إلى مستشفى حكومي للعزل. فتم نقله وحجزه بالمستشفى، وتقديم بروتوكول العلاج والخدمات الطبية اللازمة لاستقرار حالته الصحية.

واستقبلت المنظومة استغاثة من مواطن بمحافظة الشرقية يُعاني نجل شقيقه، عمره 12 عاماً، تعرضه لحادث أدى إلى جرح عميق باليد اليسرى وتهتك بالجلد واطراف الأصابع اثر حادث سير ويحتاج إلى تدخل جراحي دقيق متخصص عاجل، فتم نقل وحجز المريض بمستشفى الزقازيق الجامعي، وإجراء التدخل الجراحي المطلوب وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة.

واستقبلت المنظومة استغاثة من مواطن بمحافظة الجيزة يعاني نجله عمره 40 يوما، صعوبة بالتنفس من الدرجة الرابعة نتيجة ولادته دون اكتمال الرئة ويحتاج إلى رعاية أطفال بجهاز تنفس صناعي، نتيجة انخفاض مستوى نسبة تشبع هيموجلوبين الدم بالأكسجين، فتم التنسيق مع الدكتور ياسر فوزى، مدير مستشفى أطفال مصر للتأمين الصحى، وهيئة الإسعاف لنقل وحجز الطفل برعاية الأطفال المجهزة بجهاز تنفس صناعي بالمستشفى، وتقديم الخدمات الطبية لاستقرار حالة الطفل.

وتم استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة القاهرة يُعانى عمه عمره، 42 عاماً، اشتباه إصابته بمرض فيروس كورونا المستجد والتهاب رئوي حاد وانخفاض بمستوى الأكسجين بالدم بالإضافة إلى إصابته بقرحة بالمعدة أدت إلى قيء دموي مستمر ويحتاج إلى تدخل عاجل لإجراء منظار طوارئ للمعدة والمريء لوقف النزيف، فتم نقل وحجز المريض بعد عمل الفحوصات والتحاليل التي أكدت نتائجها إيجابية الإصابة بفيروس كورونا، فتم عمل المنظار لوقف النزيف وتقديم البروتوكول العلاجي الخاص بمرضى فيروس كورونا لاستقرار الحالة الصحية.

واستقبلت المنظومة استغاثة من مواطن بمحافظة المنوفية تُعاني والدته، عمرها 65 عاماً، أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد بعد التأكد من إيجابية نتائج المسحة والفحوصات والتحاليل الطبية، فتم نقل وحجز المريضة بالرعاية المركزة المجهزة بتنفس صناعي بمستشفى بركة السبع المركزي، وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لاستقرار الحالة الصحية.

وتم استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة القاهرة يعانى شقيقه، عمره 65 عاماً، إيجابية إصابته بمرض فيروس كورونا المستجد من خلال المسحة الطبية ويحتاج نقله إلى أي مستشفى حكومي للعزل. فتم نقله وحجزه بمستشفى العجوزة وتقديم الخدمة الطبية ووضعه تحت بروتوكول العلاج المناسب لاستقرار حالته الصحية.

وتم استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة الجيزة تُعاني والدته، عمرها 58 عاماً، أعراض اشتباه إصابتها بمرض فيروس كورونا، فتم نقلها وحجزها بالمستشفى وعمل المسحة الطبية التي أكدت إيجابية الإصابة بالفيروس، كما تم تقديم الخدمات الطبية وتقديم بروتوكول العلاج اللازم لاستقرار الحالة الصحية.

واستقبلت المنظومة استغاثة من مواطن بمحافظة القاهرة يعاني نجله عمره 3 سنوات، كسورا بالفك والكتف والساق وكسورا متعددة بباقي أجزاء الجسم، وتدهورا بدرجة الوعي وخلل في العلامات الحيوية لأعضاء الجسم نتيجة سقوطه من علو، فتم نقل وحجز الطفل بالرعاية المركزة وتقديم الخدمات العلاجية والطبية لاستقرار حالة الطفل.

وتم استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة الجيزة يُعانى نجل شقيقه عمره 31 عاماً، كسرا بأصابع اليد وقطعا بالأوتار إثر تعرضه لحادث سير، فتم استخراج قرار علاجي على نفقة الدولة وإجراء التدخل الجراحي بنجاح، وتقديم الخدمات العلاجية والطبية اللازمة لاستقرار الحالة الصحية.

ورصدت المنظومة استغاثة على مواقع التواصل الاجتماعي لمواطن بمحافظة القاهرة يعاني نجله عمره يومان، عيوبا خلقية (ولادة الطفل دون فتحة شرج) ويحتاج إلى إجراء تدخل جراحي عاجل وموجود بأحد المستشفيات الخاصة وغير قادر على تدبير النفقات، ويحتاج نقله إلى مستشفى حكومي متخصص. فتم نقل وحجز الطفل بمستشفى أطفال جامعة عين شمس وإجراء التدخل الجراحي وتسكينه بالحضانة، وتقديم الخدمات العلاجية والطبية لاستقرار حالته.

ومن بين الحالات التي تم استقبالها استغاثة من مواطن بمحافظة القليوبية تُعاني والدته، عمرها 62 عاماً، أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد بعد التأكد من إيجابية نتائج المسحة والتحاليل والفحوصات الطبية، وهي موجودة بالعزل المنزلي، وتعاني زيادة حدة الأعراض وانخفاض مستوى نسبة تشبع هيموجلوبين الدم بالأكسجين وتحتاج إلى حجزها في رعاية عزل مجهزة بجهاز تنفس صناعي. فتم نقل وحجز المريضة بمستشفى معهد الكبد بالرعاية المركزة، وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لاستقرار الحالة الصحية.