الصحة: هذه المشروبات تساهم في الوقاية من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قالت وزارة الصحة والسكان، إن الجفاف يؤثر على الصحة وأداء أجهزة الجسم بشكل عام، ولذا يجب الحرص على شرب من 8 إلى 10 أكواب من المياه يومياً.

جاء ذلك في منشور توعوي للوزارة اليوم السبت، موضحة أن هناك مشروبات تساهم في رفع المناعة والوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة الصحة، كوب من عصير البرتقال الطبيعي يغنيك عن كبسولة فيتامين "ج"، كما أن اللبن مصدر للبروتين وأيضًا الزنك (تناول كوبًا في الصباح وآخر في المساء يعزز مناعتك).