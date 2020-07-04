مصر | في قضية "الفيديوهات"| إغماء منار سامي داخل القفص.. وقرار صادم من القاضي

كتب هاني نصر العربي في السبت 4 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر في قضية "الفيديوهات"| إغماء منار سامي داخل القفص.. وقرار صادم من القاضي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضي المعارضات بمحكمة كفر شكر، تجديد حبس منار سامي "فتاة التيك توك" ببنها في اتهامها بالإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام بقصد ممارسة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور.

وكان قد تم ضبطها وصديقها وبحوزتهما سلاح أبيض ومخدرات، حيث جرى ضبطهما بمنطقة كفر سعد دائرة مركز بنها في محيط منطقة الفلل الشهيرة ببنها.

وأمرت النيابة الأسبوع الماضي بحبسهما، ورحلت الفتاة لقضاء مدة الحبس بمركز شرطة كفر شكر.

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وشهدت جلسة تجديد حبس منار سامي فتاة التيك توك أمام محكمة جنج كفر شكر مشادات بين أسرتها وأحد الأفراد الملكفين بحراسة المتهمة بعدما أصيبت بإغماء داخل القفص، ما أثار أسرتها التي اندفعت للاطمئنان عليها، فحاول الحراس منعهمن ما تسبب في تطور الأمر لمشادة بين الطرفين حيث جرى السيطرة على الموقف، وإعادة الهدوء بعد إبعاد والدتها ووالدها وشقيقها وشقيقتها فيما تحرر مذكرة بالواقعة، وقالت والدة منار إن المتهمة طلبت رؤية ابنتها الطفلة البالغة 3 سنوات، وعندما شهدتها خلف القفص أصيبت بالإغماء.

وفي بنها، نظرت محكمة بنها الجزئية جلسة تجديد حبس المتهم الثاني في القضية الشهير بزيكا، والمضبوط مع فتاة "التيك توك" في نطاق مركز بنها وبحوزته مخدرات وسلاح أبيض حيث أنكر المتهم مقاومته للسلطات، خلال ضبطه وحيازته المخدرات، ولم يصدر قرار بشأن تجديد الحبس أو إخلاء سبيل.