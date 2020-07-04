أخبار مصر | نائب وزير التعليم يتفقد لجان سير النظام والمراقبة بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي في السبت 4 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر نائب وزير التعليم يتفقد لجان سير النظام والمراقبة بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
شدد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التعليم لشئون المعلمين، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، على الالتزام بالدقة في عمليات تقدير الدرجات وأعمال رصد ومراجعة أوراق الإجابات، حرصًا على حقوق ومصلحة الطلاب.
جاء ذلك في أثناء جولته اليوم السبت، لتفقُد سير العمل بلجان النظام والمراقبة واللجنة الإدارية في قطاع الإسكندرية، للاطمئنان على مدى الالتزام بالتدابير والإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة والتعليمات التي أصدرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بنفس الشأن.
واطمأن نائب الوزير، على إجراءات التباعد الاجتماعي الآمن بمسافات كافية وارتداء الكمامات وقفازات اليد، وذلك منعًا لأية تداعيات محتملة لانتشار فيروس كورونا المستجد وحرصًا على صحة وسلامة زملائنا المعلمين.
وقام خلال جولته، بزيارة لجنة النظام والمراقبة بقطاع الإسكندرية ( أ ) بحضور بسيوني محمد عبد الله رئيس اللجنة.
كما زار لجنة النظام والمراقبة بقطاع الإسكندرية (ب) بحضور رئيس اللجنة واختُتِمت الجولة بمتابعة اللجنة الإدارية، ويرافقه رأفت عبد الله رئيس غرفة العمليات لامتحانات الثانوية العامة بالإسكندرية.
كانت امتحانات الثانوية العامة، انطلقت على مستوى الجمهورية يوم 21 من يونيو، بمادة اللغة العربية، وسط انتشار أمني مُكثف من قوات الشرطة خارج اللجان، ومتابعة كاملة من المحافظين كافة، بالتنسيق مع وزارتي التعليم والتنمية المحلية.
وبلغ إجمالي عدد الطلاب 652 ألفا و289، داخل 56 ألف 591 لجنة فرعية، وسيتم استخدام 16 ألفا و575 جهازا لقياس درجة حرارة الطلاب، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المُستجد (كوفيد -19).
ويؤدي أكثر من 650 ألف طالبطالبة امتحانات المواد العملية والمعملية، والتي تبلغ 431 مادة في النوعيات (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي)، داخل 1377 لجنة موزعة علي جميع المديريات التعليمية. امتحانات الثانوية العامة، انطلقت الأحد الماضي بمادة اللغة العربية، على مستوى الجمهورية، وسط انتشار أمني مُكثف من قوات الشرطة خارج اللجان، ومتابعة كاملة من المحافظين كافة، بالتنسيق مع وزارتي التعليم والتنمية المحلية.
وبلغ إجمالي عدد الطلاب 652 ألفا و289، داخل 56 ألف 591 لجنة فرعية، وسيتم استخدام 16 ألفا و575 جهازا لقياس درجة حرارة الطلاب، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المُستجد (كوفيد -19).
وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طارق شوقي: إن حالات الاشتباه في كورونا بامتحانات الثانوية العامة، لاتتجاوز 10 طلاب على مستوى الجمهورية، مشددًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة، وتعقيم اللجان قبل كل امتحان.