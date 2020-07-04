أخبار مصر | قبول دفعة جديدة بالكليات والمعاهد العسكرية من خريجي الجامعات

كتب هاني نصر العربي في السبت 4 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر قبول دفعة جديدة بالكليات والمعاهد العسكرية من خريجي الجامعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صدق الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية من حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة وحملة الشهادات الثانوية الصناعية وما يعادلها، ومن خريجي الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة لصالح الكلية الحربية للعمل ضباط محاربين ولصالح الكلية البحرية ضباط بحريين.

الشروط الخاصة للقبول

جاء ذلك خلال إعلان اللواء أشرف سالم زاهر مدير الكلية الحربية مدير مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية، والذي أشار فيه إلى الشروط الخاصة للقبول كالآتي: الكلية الحربية تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة بقسميها العلمي والأدبي، وألا يزيد السن في 1/ 11/ 2020 عن 21 سنة، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 70 % فأكثر.

أما الكلية البحرية تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي شعبتي الرياضيات والعلوم وكذلك الحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمي وألا يزيد السن فى 1/ 11/ 2020 عن 21 سنة، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 70 % فأكثر، وأن يجيد الطالب السباحة.

والكلية الجوية تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة بقسميها العلمي والأدبي، وألا يزيد السن في 1/ 11/ 2020 عن 21 سنة، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 65 % فأكثر.

أما الكلية الفنية العسكرية تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي شعبة الرياضيات فقط وكذلك الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية علمى والشهادات المعادلة من القسم العلمي، وألا يزيد السن في 1/ 11/ 2020 عن 21 سنة وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 92% فأكثر.

في حين أن كلية الدفاع الجوي تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى (شعبة الرياضيات) فقط وكذلك الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمى بشرط أن يكون الطالب قد تحصل فى مادتى الفيزياء والرياضيات على 70% فأكثر، وألا يزيد السن في 1/ 11/ 2020 عن 21 سنة، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 85% فأكثر.

أما كلية الطب للقوات المسلحة فتقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي (شعبة العلوم فقط) وكذلك تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمي، وألا يزيد السن في 1/ 11/ 2020 عن 21 سنة، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 97% فأكثر.

والمعهد الفني للقوات المسلحة يقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي شعبة الرياضيات والعلوم والحاصلين على الثانوية الأزهرية القسم العلمى ويقبل الحاصلين على شهادات الثانوية الصناعية نظام ثلاث وخمس سنوات من المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم أو التعليم المزدوج التابع لوزارة الإنتاج الحربي فقط أو معهد الدنبسكو بشرط أن تكون التخصصات الميكانيكا والكهرباء فقط، ويقبل الحاصلين على شهادة الكلية التكنولوجية المتوسطة التابعة للمجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام فقط، وطبقا للشروط والتخصصات والشُعب التي تُقبل بالمعهد، كما يقبل الطلبة الحاصلين على شهادات أعلى من الشهادات المذكورة فى المجالين ( الهندسي والتكنولوجي ).

وجاء ذلك بشرط ألا يزيد السن في 1/ 11/ 2020 عن 21 سنة بالنسبة للحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية والصناعية بنظام ثلاث سنوات، وألا يزيد السن في 1/ 11/ 2020 عن 22 سنة بالنسبة للحاصلين على الثانوية الصناعية نظام الخمس سنوات والطلبة الحاصلين على الكلية التكنولوجية المتوسطة من المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام فقط، وألا يزيد السن عن 23 سنة للطلبة المقيدين في الدراسات الأعلى، وأن تكون النسبة المئوية لمجموع الحاصلين على الثانوية العامة 60% فأكثر، والثانوية الصناعية 75% فأكثر.

الشروط الخاصة والتخصصات المطلوبة

Advertisements

أما الشروط الخاصة والتخصصات المطلوبة من حملة المؤهلات العليا كالآتي، الكلية الحربية تقبل التخصصات الآتية تربية رياضية وتجارة وحقوق وزراعة ولغات ( إنجليزى عبري روسي فرنسي صيني )، علوم ( جميع التخصصات )، حاسبات وتكنولوجيا المعلومات، ألسن ( جميع التخصصات )، لغات وترجمة ( جميع التخصصات )، اقتصاد وعلوم سياسية، الإعلام والصحافة، الآداب ( إعلام – علم نفس )، بشرط أن يكون الطالب حاصل على تقدير جيد فأعلى، وألا يزيد السن في 1/11/2020 عن 24 سنة، وأن يكون الطالب حاصلًا على المؤهل الجامعي في عام 2020 أو عام 2019 فقط، وتكون مدة الدراسة بالكلية الحربية (2) عام ميلادي.

أما الكلية البحرية تقبل تخصصات الهندسة هندسة الحاسبات وهندسة كهرباء قوي وهندسة ميكانيكا قوى وهندسة الاتصالات والإلكترونيات وهندسة ميكاترونيك وهندسة بحرية " بناء سفن " وتخصصات الهندسة التطبيقية " تقنية النانو "، ولا يتم قبول خريجي الأكاديميات والمعاهد الخاصة باستثناء تخصص "هندسة بحرية وبناء سفن" فقط من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وذلك بعد اعتماد الشهادة من المجلس الأعلى للجامعات بشرط أن يكون الطالب حاصل على تقدير مقبول فأعلى، وألا يزيد السن في 1/11/2020 عن 25 سنة.

وتخصصات العلوم علوم فلك وعلوم أرصاد جوية وعلوم فضاء وعلوم فيزياء وعلوم رياضيات وعلوم حاسبات وعلوم كيمياء وعلوم بحار، تخصصات التربية فيزياء وكيمياء ورياضيات، بالإضافة إلى كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، بشرط أن يكون الطالب حاصل على تقدير

جيد فأعلى، وألا يزيد السن في 1/11/2020 عن 24 سنة، وتكون مدة الدراسة بالكلية البحرية (2) عام ميلادي.

موعد سحب الملفات

وسيتم فتح باب سحب الملفات من المكتب الرئيسي بالكلية الحربية بمصر الجديدة (فقط) اعتبارًا من يوم السبت 18/7/2020، ونظرًا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وحرصًا على سلامة المتقدمين للالتحاق بالكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة ومنعأ للانتشار فيروس كورونا سيتم تسجيل البيانات الابتدائية على الصفحة الرئيسية لموقع مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة على الإنترنت اضغط هنا اعتبارًا من يوم السبت 11/7/2020 وسيتم تحديد ميعاد الحضور لسحب الملفات إلكترونيا وذلك لتقليل كثافة الحضور في اليوم الواحد، كما سيتم إجراء إختبار السمات الشخصية والقدرات الذهنية فى نفس يوم سحب الملف وذلك بغرض تقليل عدد مرات تردد الطالب لصالح الاختبارات.

الشروط العامة للقبول

أن يكون الطالب مصري الجنسية ومن أبوين وجدين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس وألا يكون الطالب أو أبوية مكتسبين جنسيات أخرى، وأن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو المؤهل الجامعي بشرط أن تكون سنه الحصول على المؤهل خلال عام 2020 أو عام 2019 ( فقط )، وأن يكون الطالب مقيدًا بإحدى الجامعات أو المعاهد المصرية في حالة الحصول على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها من العام السابق، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف، وأن يكون الطالب حسن السير والسلوك، وأن يكون غير متزوجًا أو سبق له الزواج ويتعهد بعدم الزواج طوال فترة دراسته بالكلية أو المعهد العسكري.

وألا يكون الطالب قد استقال أو فصل تأديبيًا من أي كلية أو معهد أو مدرسة عسكرية، يكون قد أعفى من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية، وألا يقل الطول لجميع الكليات عن 170 سم عدا الكلية الجوية فقط فيسمح للطول حتى 158 سم كحد أدنى، وأن يكون الطالب لائقًا طبيًا طبقًا لشروط اللياقة الطبية المقررة من القومسيون الطبي للقوات المسلحة ولا يجوز إعادة الكشف الطبي على الطالب في نفس الدفعة المتقدمة في نفس العام في حالة عدم لياقته الطبية.

وأن يجتاز اختبارات اللياقة البدنية بنجاح ولا يجوز إعادتها في نفس الدفعة المتقدمة في نفس العام في حالة عدم اجتيازه الاختبار، وأن يجتاز اختبار قفزة الثقة في حمام السباحة بنجاح من ارتفاع ( 7.5 متر ) بدون تردد ومن المرة الأولى وفي زمن لا يزيد عن ثلاث ثوان من إصدار الأمر بالقفز، وأن يجتاز الطالب الاختبارات النفسية والاختبار الشخصي كشف الهيئة وكذلك اختبار المعلومات العامة.

وأن يجتاز الطالب بتفوق الاختبار التفضيلي اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي، وأن يجتاز الطالب الاختبارات الطبية المتقدمة والتي تشمل التحاليل التخصصية المتقدمة، ويحسب المجموع للثانوية الأزهرية والشهادات الأجنبية بعد المعادلة الخاصة بالمجموع، وأن يتقدم طالب الالتحاق بتعهدات كتابية تتضمن الالتزام الكامل بشروط التقدم مع التأكيد على أن تكون البيانات المدرجة في أوراق القبول والتي تم على أساسها قبول الطالب صحيحة طوال فترة وجوده بالكلية.

وأن يكون الطالب حاصل على المؤهل من الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة فقط وليس المعاهد العليا – الأكاديميات، أن يلتزم الطالب الحاصل على المؤهل من الجامعات الحكومية بالتوقيع على الإقرار الموجود بالملف والمتضمن معاملة الطالب بالدرجة العلمية العسكرية الحاصل عليها وليس المؤهل الجامعي، يسمح للضباط الاحتياط وأفراد القوات المسلحة الموجودين بالخدمة حاليًا بالتقدم لهذه الدفعة بنفس الشروط والضوابط، اجتياز السباحة شرط خاص باختبارات الكلية البحرية.