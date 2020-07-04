أخبار مصر | وزيرة البيئة تعلن عن الدليل الإرشاد الخاص بالرحلات البرية

كتب هاني نصر العربي في السبت 4 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر وزيرة البيئة تعلن عن الدليل الإرشاد الخاص بالرحلات البرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عن إصدار الدليل الإرشادي الخاص بالرحلات البرية للمحميات الطبيعية بجنوب سيناء والبحر الأحمر خلال فترة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو التعايش مع الفيروس مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من انتشاره وخاصة في ظل انخفاض معدلات الجائحة بهم.

وأكدت الدكتورة فؤاد أن الدليل يهدف إلى وضع الإجراءات المطلوبة لممارسة الأنشطة أو التعامل مع الغير أثناء التواجد بالمحمية مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي بين الغرباء بالإضافة إلى التزام الشركات السياحية بتوضيح كافة الاشتراطات للمشاركين بالرحلة والإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها.

وأشارت وزيرة البيئة، في بيان لها اليوم، إلى أن الدليل يقدم الإجراءات التي يجب أن يتخذها القائمين على الرحلة من الشركات والأفراد ومنها التزام الشركات بوجود سجل يوضح أسماء القائمين على الرحلة والزوار والبرامج المخصصة للمحميات بالإضافة إلى مراعاة كافة ضوابط التعقيم والتطهير للمركبات والأسطح مع الالتزام بارتداء المهمات الوقائية والتخلص منها في أكياس مغلقة ويتم تطهيرها ونقلها إلى الأماكن المخصصة لذلك عند انتهاء الرحلة.

وأضافت أن الدليل يوضح ضرورة توفير كل زائر للأدوات الخاصة به ومهمات الوقاية والمستلزمات الشخصية لتوفير أقصى درجات الحماية، كما يلتزم القائمين على الرحلات بالإبلاغ عن أي حالات يثبت إصابتها بالفيروس من الزائرين أو العاملين لاتخاذ إجراءات التطهير والتعقيم.

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الجدير بالذكر أن محميات جنوب سيناء والبحر الأحمر تشمل محميات رأس محمد، نبق، سانت كاترين، أبو جالوم ووادي الجمال.

وفيات وإصابات كورونا

كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت مساء أمس الجمعة، خروج 402 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 19690 حالة.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1412 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.

وقال: إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا، مؤكدًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 72711 حالة من ضمنهم 19690 حالة تم شفاؤها، و3201 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.