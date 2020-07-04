أخبار مصر | وزيرة البيئة تستعرض تقريرا عن إدارة المخلفات

كتب هاني نصر العربي في السبت 4 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر وزيرة البيئة تستعرض تقريرا عن إدارة المخلفات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، تقريرا حول جهود إدارة المخلفات، من خلال أذرع الوزارة المختلفة ومنها جهاز تنظيم وإدارة المخلفات والبرنامج الوطني للمخلفات وعدد من البرامج التابعة للوزارة والمعنية بالمخلفات الصلبة والإلكترونية والطبية وإنتاج الغاز الحيوي من المخلفات.

وأكدت الوزارة أن الجهاز يهدف إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيًا للمخلفات بأنواعها.

وأضافت أنه كما يهدف الجهاز إلى دعم العلاقات بين مصر والدول والمنظمات الدولية في مجال المخلفات والتوصية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للانضمام إلى الاتفاقيات الدولية والاقليمية المتعلقة بالمخلفات، وجذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص الآمن منها.

وأشارت وزيرة البيئة، في بيان لها اليوم، أنه في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في وضع منظومة إدارة المخلفات الجديدة حيز التنفيذ والبدء بالأماكن الأكثر تكدسا بالسكان حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس في أسرع وقت تم تنفيذ عدد من الإجراءات في مجالات البنية التحتية.

وعن المحطات الوسيطة، أوضحت الوزيررة، أنه تم تنفيذ المحطات الوسيطة المتنقلة وعددها 7 محطات.