أخبار مصر | لمخالفتهم الإجراءات الاحترازية.. تشميع شقة تستخدم محل "بلاستيشن" بحي النزهة

شنت الأجهزة التنفيذية بحي النزهة، بقيادة اللواء خالد عقل، حملة ليلية مكبرة بالتنسيق مع قسم شرطة النزهة وشرطة المرافق وإدارات الإشغالات والمحلات ومسئولي المربعات بالحي.

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع عدد من المحال والكافيهات لقيامهم بالفتح بعد المواعيد المقرره واستخدام الشيشة وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية من بينها محل أسماك وصالة طعام بـ41 عمارات مصر للتعمير بشارع أنقرة ومقلة بـ42 عمارات مصر للتعمير ومحل حلويات بـ43 عمارات مصر للتعمير وكافيه بـ50 شارع مركز المعلومات وكافيه بالمنطقة الثامنة بمول المقاولون العرب وشقة تستخدم كمخزن للكافيه وبداخلها 59 شيشة و2 أنبوبة غاز منازل.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهر، بالمرور الدوري على المحال والمقاهي للتأكد من تنفيذ الإجراءات الإحترازية والإلتزام بمواعيد الغلق.

كما تم غلق وتشميع شقه مستخدمه كمكان للعب البلاي ستيشن في مول المقاولون العرب، وتم التحفظ على عدد 11 شاشة عرض وعدد 4 جهاز بلاي ستيشن وعدد 16 ذراع بلاي ستيشن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر للمخالفين.

وأصدر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، قرارا بتكليف محمد فؤاد رئيسا للجهاز التنفيذى لتطوير تل العقارب، بجانب عمله كمشرف على دور المناسبات والقاعات المتواجدة بالعاصمة.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن الجهاز التنفيذى لتطوير تل العقارب، مسئول عن متابعة أعمال التطوير بمنطقة روضة السيدة " تل العقارب" سابقا بحى السيدة زينب والتى تم تطويرها بالتنسيق مع وزارة الاسكان.

يذكر أن محمد فؤاد كان رئيسا لحى الشرابية ثم رئيسا لحى شبرا ثم رئيسا لحى المعصرة ثم تم نقله للديوان العام.