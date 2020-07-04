أخبار مصر | لمخالفتهم الإجراءات الاحترازية.. تشميع شقة تستخدم محل "بلاستيشن" بحي النزهة

كتب هاني نصر العربي في السبت 4 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر لمخالفتهم الإجراءات الاحترازية.. تشميع شقة تستخدم محل "بلاستيشن" بحي النزهة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
شنت الأجهزة التنفيذية بحي النزهة، بقيادة اللواء خالد عقل، حملة ليلية مكبرة بالتنسيق مع قسم شرطة النزهة وشرطة المرافق وإدارات الإشغالات والمحلات ومسئولي المربعات بالحي.
وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع عدد من المحال والكافيهات لقيامهم بالفتح بعد المواعيد المقرره واستخدام الشيشة وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية من بينها محل أسماك وصالة طعام بـ41 عمارات مصر للتعمير بشارع أنقرة ومقلة بـ42 عمارات مصر للتعمير ومحل حلويات بـ43 عمارات مصر للتعمير وكافيه بـ50 شارع مركز المعلومات وكافيه بالمنطقة الثامنة بمول المقاولون العرب وشقة تستخدم كمخزن للكافيه وبداخلها 59 شيشة و2 أنبوبة غاز منازل.
ويأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهر، بالمرور الدوري على المحال والمقاهي للتأكد من تنفيذ الإجراءات الإحترازية والإلتزام بمواعيد الغلق.
كما تم غلق وتشميع شقه مستخدمه كمكان للعب البلاي ستيشن في مول المقاولون العرب، وتم التحفظ على عدد 11 شاشة عرض وعدد 4 جهاز بلاي ستيشن وعدد 16 ذراع بلاي ستيشن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر للمخالفين.
وأصدر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، قرارا بتكليف محمد فؤاد رئيسا للجهاز التنفيذى لتطوير تل العقارب، بجانب عمله كمشرف على دور المناسبات والقاعات المتواجدة بالعاصمة.
وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن الجهاز التنفيذى لتطوير تل العقارب، مسئول عن متابعة أعمال التطوير بمنطقة روضة السيدة " تل العقارب" سابقا بحى السيدة زينب والتى تم تطويرها بالتنسيق مع وزارة الاسكان.
يذكر أن محمد فؤاد كان رئيسا لحى الشرابية ثم رئيسا لحى شبرا ثم رئيسا لحى المعصرة ثم تم نقله للديوان العام.
تعافي 402 مصابا بفيروس كورونا وخروجهم من المستشفيات
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 402 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 19690 حالة حتى اليوم.
تسجيل 1412 إصابة جديدة ووفاة 81 حالة جديدة
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1412 إصابة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 72711 حالة من ضمنهم 19690 حالة تم شفاؤها، و3201 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.