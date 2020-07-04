أخبار مصر | وقفة لسكان حدائق الأهرام احتجاجًا على تدني الخدمات وانتشار البلطجية

كتب هاني نصر العربي في السبت 4 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر وقفة لسكان حدائق الأهرام احتجاجًا على تدني الخدمات وانتشار البلطجية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم أهالي وسكان حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، ظهر اليوم السبت، وقفة احتجاجية لتدني الأوضاع الخدمية، وسيطرة البلطجية على المنطقة.

ورفع المحتجون، لافتات مكتوب عليها "نعاني من انتشار الجريمة والسرقة .. غياب هيئة النظافة والتجميل جعلت المدينة مرتعًا للقمامة والكلاب الضالة.. هضبة الأهرام تم تحويلها من مدينة راقية إلى عشوائية".

وناشد المحتجون، الرئيس عبدالفتاح السيسي، سرعة حل الأزمة، خاصة أنها واجهة حضارية لمنطقة أهرامات الجيزة، موجهين دعوة مفتوحة إلى الرئيس لزيارة المدينة، آملين أن تتحول إدارتها إلى هيئة المجتمعات العمرانية أو القوات المسلحة، بدلًا من التعاونيات.