أخبار مصر | محافظ الجيزة يتابع مشروعات تطوير المنصورية والمريوطية وترسا

كتب هاني نصر العربي في السبت 4 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة يتابع مشروعات تطوير المنصورية والمريوطية وترسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جولة تفقدية، بالعديد من المناطق، لمتابعة خطط الرصف والتطوير الجاري تنفيذها داخل المحافظة.

وتفقد محافظ الجيزة، أعمال التطوير الجاري تنفيذها بمحور المنصورية للوقوف على نسب التنفيذ على أرض الواقع، إلى جانب العمل على إزالة أي معوقات قد تواجه التنفيذ، مشيرا إلى أنه سيتم إجراء تطوير شامل لمحور المنصورية لكونه أحد الطرق الهامة المؤدية للمناطق الأثرية والسياحية بالمحافظة.

وتفقد أعمال التطوير الجارى تنفيذها بميدان الرماية وطريق الفيوم بحي الهرم، وتدبيش وتطوير ترعة المريوطية.

وكما تفقد المحافظ شارع ترسا للوقوف علي نسب تنفيذ أعمال إزالة العقارات التي تم نزع ملكيتها وتعويض قاطنيها لتنفيذ مشروع توسعه وتطوير محور ترسان موجهًا بسرعة إزالة مخلفات إزالة المبانى وخاصة القواعد الخرسانية بالأرض واستكمال مجهودات الإزالة يوميا لاستكمال مخططات التطوير للشارع.

وخلال الجولة شدد المحافظ على رؤساء الأحياء بالتصدي بكل حزم لكافة صور مخالفات البناء وأشكال التعدي، مشيرا إلى أنه لن يسمح بالتراخي والتهاون في حق الدولة ومواجهة تلك المخالفات بدون تراخي أو تقصير وازاله المخالفات حتي سطح الارض لردع المخالفين.

وتابع المحافظ، أعمال رصف وتطوير شارع الشعب بحي العمرانية، وذلك بعد توسعته وتنفيذ طبقه الرصف النهائية به كأحد المحاور المرورية البديلة والموازية لشارع الهرم، مشيرا أنه تم إزالة كافة التعديات الموجودة بالشارع وتوسعته ما يساهم في تحقيق سيولة مرورية للمنطقة.

كما تفقد محافظ الجيزة مناطق حدائق الأهرام وكفر غطاطي وطريق مصر إسكندرية الصحراوي للوقوف على حالة النظافة.

Advertisements

رافق محافظ الجيزة خلال جولته المهندس محمود فوزي السكرتير المساعد والمحاسب أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش واللواء خالد عصر رئيس حي الهرم والاستاذ شفيق جلال رئيس هيئة النظافه ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس.

تحرك عاجل من محافظة الجيزة تجاه واقعة إزالة عقار بشتيل

وأحالت محافظة الجيزة بقيادة اللواء أحمد راشد، مسؤول الإشراف عن تنفيذ قرار الإزالة للعقار المكون من أربع طوابق على مساحة ٣٥٠ مترًا تقريبًا، والكائن بشارع الكباش ببشتيل إلى التحقيق.

يأتي ذلك بعد إثارة الواقعة ضجة كبيرة، بعدد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي.

وقالت المحافظة في بيان صحفي، إنه تم تحويل المسئول للتحقيق نتيجة الإهمال في تنفيذ قرارات الإزالة للعقار وعدم تطبيق المعايير الهندسية الصحيحة في إزالته، الأمر الذي عرض حياه المشاركين في الإزالة للخطر.

كما وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بإجراء الكشف الطبي الكامل على سائق الحفار، للتأكد من عدم إصابته بأي مكروه عقب الإزالة، وقد تم التأكد من سلامته، وعدم إصابته بأي مكروه.

وأكدت المحافظة في بيانها، أن قطار الإزالات للعقارات المخالفة مستمر دون توقف لردع المخالفين، مشددة على حرصها الكامل على سلامة المشاركين في أعمال الإزالات سواء عمال أو متابعين أو فنيين مع رفضها الكامل لأي إهمال في تنفيذ قرار الإزالة.

كما تثمنت إخلاص والتفاني في العمل الذي يطيقه الجميع علي الأرض للإصرار على مواجهه مخالفات البناء مهما بلغ حجمها.