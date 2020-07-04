أخبار مصر | برلماني يطالب وزارة التعليم بعرض خطتها للعام الدراسي الجديد

كتب هاني نصر العربي في السبت 4 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني يطالب وزارة التعليم بعرض خطتها للعام الدراسي الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن النائب محمد العقاد، عن تقدمه بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بشأن توضيح سيناريوهات الوزارة في العام الدراسي الجديد حول أزمة الكثافة الطلابية في الفصول مع استمرار أزمة فيروس كورونا المُستجد.

وطالب العقاد في طلبه، اليوم السبت، وزير التعليم الدكتور طارق شوقي بتوضيح آليات كيفية تطبيق مقترح الحضور بالتناوب في العام الدراسي الجديد المقترح تطبيقها في حال استمرار أزمة جائحة فيروس كورونا.

وأوضح، أن أزمة فيروس كورونا غيرت مفاهيم العالم، وأصبح الجميع يعتمد على الوسائل التكنولوجية الحديثة من أجل الحصول على الخدمة أو تلقى المعلومة، وبما أن الأزمة مازالت قائمة على الوزارة أن تضع أكثر من سيناريو للتعامل مع الأوضاع، خاصة وأن الجميع يعلم أن المدارس من أكثر المناطق التي تشهد كثافات وتكدسات كبيرة مما يجعلها بيئة خصبة لانتشار العدوى بين الطلاب.

وطالب العقاد، وزير التربية والتعليم بكشف الآليات التي من خلالها سيتم حضور التلاميذ بالتناوب، وماذا عن مراحل التعليم الروضة وتلك التي لا يوجد لها منصات كيف سيتم تطبيق نظام التعليم عن بُعد، وكيف سيتم استخدام الوسائل الحديثة في المنظومة التعليمية، وفى نفس الوقت مطلوب خطة عاجلة لضمان تأسيس التلاميذ في هذه المرحلة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الكثافة الطلابية وعجز المعلمين، وكيفية إلزام الطلاب بتطبيق الإجراءات الوقائية ستظل هذه الملفات هى الأخطر فى المنظومة التعليمية وضرورة إيجاد إجابة لها قبل اتخاذ أى قرار بشأن العام الدراسى الجديد.

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وفيات وإصابات كورونا

كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت مساء أمس الجمعة، خروج 402 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 19690 حالة.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1412 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.

وقال: إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا، مؤكدًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 72711 حالة من ضمنهم 19690 حالة تم شفاؤها، و3201 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.