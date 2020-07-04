شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم: حل 91٪؜ من شكاوى المواطنين الواردة خلال يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، السبت، حل ٩١٪؜ من شكاوى المواطنين الواردة إليكترونيًا عبر تطبيق "الواتساب"، ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، خلال شهر يونيو الماضي.

وأوضح محافظ الفيوم في بيان، أن الشكاوى الواردة شملت العديد من القطاعات مثل النظافة، والكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحي، والموارد المائية والرى، والتربية والتعليم، والصحة، والقوى العاملة، والإشغالات، والبيئة، وغيرها، مشيرًا إلى حل ٩١٪؜ من الشكاوى، وجارٍ حل باقي المشكلات بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

ولفت المحافظ الى حل ١٠٠ ٪؜ من الشكاوى الواردة عبر مبادرة "صوتك مسموع" التابعة لوزارة التنمية المحلية، مشيرًا الى استمرار تلقي رسائل وشكاوى المواطنين فيما يتعلق بجميع الخدمات المقدمة لهم ومنها استغاثات فيروس "كورونا"، عبر تطبيق الواتساب على رقم 01551150052، ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg أو من خلال الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528.

وأكد محافظ الفيوم على الجهات المعنية سرعة الاستجابة للشكاوى، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، لافتًا إلى تطوير منظومة خدمة المواطنين وربطها بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، لتحقيق الاستجابة السريعة لمشكلات المواطنين، من خلال التنسيق المستمر بين جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.