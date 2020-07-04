شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة والآثار» تهيب بالمواطنين الالتزام بالضوابط المنظمة لزيارة قصر البارون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أهابت وزارة السياحة والآثار بالراغبين في زيارة قصر البارون إمبان بحي مصر الجديدة، بضرورة الالتزام بالضوابط والاشتراطات التي وضعتها الوزارة لتنظيم عملية زيارة القصر.

وأشار الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إلى أن هذه الضوابط تأتى في ضوء حرص الوزارة على ضمان أعلى مستويات السلامة الصحية للزائرين وذلك ضمن التدابير الاحترازية التي تتخذها الوزارة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، موضحا أن الوزارة تعتذر لكافة المواطنين الذين لم يحالفهم الحظ زيارة القصر اليوم، لافتا إلى أن القصر يشهد إقبالا كبيرا من الزائرين منذ افتتاحه للجمهور يوم الثلاثاء الماضي، حيث تم بيع جميع تذاكر الزيارة التي أصدرها المجلس الأعلى للآثار اليوم لدخول القصر والتي بلغت ٩٠٠ تذكرة.

تجدر الإشارة إلى أنه نظرا لرغبة عدد كبير زيارة القصر، قرر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مد مواعيد فتح زيارة القصر لتكون من الساعة التاسعة صباحا وحتي السادسة مساءا بدلا من الرابعة مساءا، بالإضافة إلى إصدار ٩٠٠ تذكرة فقط يوميا كحد أقصى حتي منتصف يوليو الجاري بواقع ١٠٠ زائر كل ساعة، على أن يتم تخفيض عدد التذاكر المباعة إلى ٧٠٠ تذكرة يوميا كحد اقصي بواقع ١٠٠ زائر كل ساعة، وذلك بعد منتصف يوليو الجاري بعد تطبيق مواعيد الفتح المعتادة من ٩ صباحا وحتي ٤ مساءا.

وتم تحديد الحد الأقصى لعدد للزائرين داخل كل قاعة بالقصر هو ١٠ زائرين وأقصى عدد للزائرين بمنطقة البانوراما (سطح القصر) هو ١٥ شخص في نفس الوقت كحد أقصى، وسوف تستغرق الزيارة داخل مبنى القصر بحد أقصى٤٥ دقيقة.

وقد بدأ قصر البارون امبان في استقبال زائريه اعتبارا من الثلاثاء الماضى وذلك بعد أن قام رئيس الجمهورية بافتتاحه رسميا يوم الاثنين الماضى بعد الانتهاء من أول مشروع متكامل لانقاذ وترميم القصر وتطويره ليصبح معرضا يروي تاريخ حي مصر الجديدة.

Advertisements