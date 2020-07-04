شكرا لقرائتكم خبر عن رصف طريق «أبو الأخضر» في الشرقية بتكلفة 77 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، استكمال رصف طريق أبوالأخضر- العلاقمة- المنسترلي "القطاعين الأول والثاني" بنطاق مركزي الزقازيق وههيا، بطول 14 كيلومترًا، وبتكلفة 77 مليونا و300 ألف جنيه، ‏مشيرًا إلى أنه يجري تنفيذ 17 مشروعًا بقطاع الطرق بنطاق المحافظة بطول 192.1 كم وبتكلفة مليار و554 ألف جنيه، للوصول إلى بنية تحتية سليمة ورفع كفاءة الطرق بمختلف المراكز ‏والمدن، بهدف تقليل الكثافة المرورية والحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين.

وشدد المحافظ على مدير مديرية الطرق بإلزام الشركة المسند لها تنفيذ تلك الأعمال بالالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من كل الأعمال، مع مراعاة الجودة في العمل والالتزام بالمواصفات المحددة، ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ وتسليم المشروع ودخوله الخدمة الفعلية في الموعد المحدد، مؤكدًا على ضرورة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، والتأكد من ارتداء العمال الكمامة الواقية خلال أوقات العمل، بالإضافة إلى إجراء أعمال التطهير والتعقيم للمعدات المستخدمة حفاظًا على صحة وسلامة العاملين.

ووجه محافظ الشرقية، مدير مديرية الطرق التنسيق مع وكيل وزارة الصحة لإجراء الكشف الحراري على جميع العاملين بمشروعات الرصف في مواقع عملهم، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

و‏من جانبه، أوضح المهندس أحمد فوزي، مدير مديرية الطرق، أن نسبة تنفيذ استكمال رصف طريق أبوالأخضر- العلاقمة- المنسترلي "القطاع الأول" بطول 7 كم وبتكلفه 35 مليونًا و900 ألف جنيه، وصلت إلى 90%، بينما نسبة تنفيذ استكمال رصف طريق أبوالأخضر- العلاقمة- المنسترلي "القطاع الثاني" بطول 7 كم وبتكلفة 41 مليونًا و400 ألف جنيه، وصلت إلى 75%، وجارٍ الانتهاء من باقي ‏الأعمال ودخول الطريق الخدمة خلال العام الحالي، مشيرًا إلى أن تلك الأعمال تشمل رصف ورفع كفاءة ‏وصيانة لقطاعات منهارة متفرقة بالطريق للحد من الحوادث المرورية وتحقيق الراحة للمواطنين وأصحاب السيارات.